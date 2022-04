Fedez, l’inaspettato annuncio sui social: “Si torna a casa”

Dopo un difficile e delicato periodo dal punto di vista di salute, Fedez nelle ultime è tornato nuovamente sui social. Questa volta, però, si tratta di una bella notizia: il suo ritorno ad X Factor.

“Si torna a casa” – Dopo tanto vociferare, nelle ultime ore è arrivata la conferma: il rapper vestirà nuovamente i panni di giudice. A rivelarlo è stato il settimanale Chi, aggiungendo che Federico prenderà il posto di Emma Marrone:

“Fedez sarà uno dei giudici di X Factor 2022: torna al tavolo uno dei nomi che hanno fatto la storia dello show. Nell’edizione 2022 Fedez è pronto a indossare i panni di giudice di X Factor e mentore per i ragazzi in gara per il sesto anno, dopo aver preso parte alle 5 edizioni comprese tra il 2014 e il 2018, arrivando alla vittoria già al suo primo anno, nel 2014, con Lorenzo Fragola. Al suo debutto, a 24 anni, era il giudice più giovane di tutte le edizioni italiane di X Factor e si è guadagnato, passo dopo passo, l’affetto del pubblico dello show di Sky prodotto da Fremantle, rivelandosi competente e ambizioso, con uno stile che ha lasciato il segno, empatico con i talenti in gara e appassionato del percorso dei propri ragazzi, spesso presenti tra i protagonisti da battere, anno dopo anno”.

Sul suo seguitissimo profilo social, Fedez ha voluto dire la sua. Attraverso un breve video, l’artista ha confermato la notizia, scrivendo: “Si torna a casa”. Un annuncio che ha ovviamente fatto esplodere di gioia non solo il web, ma anche i fan del noto talent-show.

Riguardo agli altri tre giudici che affiancheranno il rapper, però, non è stato detto nulla. Non si sa nulla, quindi, del nuovo volto femminile che andrà a sostituire la Marrone e chi, tra Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika, farà ritorno a X Factor.