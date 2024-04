Fedez, l’indiscrezione di Fabrizio Corona: “Ho sentito Federico dopo Belve”

A tornare a parlare di Fedez e Chiara Ferragni e della fine del loro matrimonio è stato Fabrizio Corona. Da quanto emerso non solo dalle ultime dichiarazioni dell’ex re dei paparazzi, sembra che i rapporti tra lui e il rapper siano buoni.

Proprio Corona ha ammesso di aver sentito recentemente Federico dopo la sua intervista a Belve. L’uomo, quindi, ha voluto dire la sua su quanto dichiarato dal giudice di X-Factor sull’ex moglie e sul caso Pandoro.

“Ho sentito Federico dopo Belve” – Ospite del podcast Gurulandia, l’ex marito di Nina Moric ha ammesso di aver sentito telefonica il chiacchierato rapper. Nel dettaglio, Corona ha parlato con Federico di quanto dichiarato da quest’ultimo ai microfoni di Belve:

“Ho sentito Federico dopo Belve. Lui ne è uscito benissimo dall’intervista, ma ci voleva poco dopo il disastro di Chiara Ferragni da Fabio Fazio, che era una non intervista fatta da un non giornalista incapace che non gli ha fatto nessuna domanda”.

Fabrizio ha ammesso di aver rimproverato l’ex marito della Ferragni per alcuni temi affrontati durante l’intervista. Secondo l’uomo, infatti, Fedez ha sbagliato nel non dire tutta la verità riguardo l’argomento “figli”:

“Secondo me avrebbe dovuto dire ‘abbiamo sbagliato a mostrare comunque i figli di spalle, è una presa in giro, ho capito di aver sbagliato’. Tanto cosa cambia pubblicarli con il volto o di spalle? Ci hanno fatto vedere il primo pianto, la nanna, la pappa e adesso li vediamo di spalle? O non li mostri, o li mostri”.

Un altro errore di Federico, secondo Corona, è stato quanto affermato durante l’argomento riguardante il Pandoro-gate. Per Fabrizio, infatti, il giudice di X-Factor sarebbe dovuto essere più sicuro ed incisivo, sbagliando nell’utilizzare quel “credo”:

“La Fagnani gli ha fatto la domanda sul pandoro, lui ha detto una cosa e ha sbagliato il verbo. Ed è stata la cosa più grave che potesse fare. Lui non dice ‘io sono sicuro, certo, io vi confermo che mia moglie ha fatto tutto inconsapevolmente, la colpa era di un altro’. Se io vivo con mia moglie e condivido tutto non posso dire ‘io credo, io penso‘, ma ‘io so‘. Lui invece ha detto ‘io penso che l’abbia fatto in buonafede e la colpa è di un altro‘. Lui doveva dire ‘io do per certo che mia moglie non sapeva nulla, punto, la colpa è di quello‘. Non credo, penso, che la colpa sia di un altro”.

Secondo Fabrizio, inoltre, uno dei motivi che ha portato alla fine del matrimonio tra Federico e la Ferragni è stata la mancanza di ascolto. Per l’ex re dei paparazzi, infatti, l’imprenditrice digitale avrebbe più volte ignorato i consigli del marito:

“È che nel momento in cui succede il casino, lui le dice ‘tu mi devi ascoltare, perché io sono tuo marito. Faccio anche io l’imprenditore. La colpa è di questo qua, muoviamoci e diciamolo’. Lei non l’ha mai voluto ascoltare, come se lui non contasse un ca*zo, era lì nell’angolino, stai nell’angolino, buonino buonino come sei stato per tre anni, stai lì con Paloma, dagli il croccantino, guarda le cose con i bambini, spingi il carrello con la pappa”.

Infine, Corona si è mostrato sicuro della fine dei Ferragnez. L’uomo, infatti, ha rivelato: “Poi vi do una notizia. La separazione c’è già stata, ma chiederanno anche il divorzio. Lo chiederanno il prossimo mese, quindi ci sarà il divorzio”.