Fedez: lo scherzo a Chiara Ferragni, lei resta senza mutande

La coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez continua ad intrattenere i fan e followers con video e soprattutto scherzi fatti l’uno all’altro. I due in questo modo fanno sorridere e distraggono i loro seguaci in un periodo nel quale servirebbe un po’ di leggerezza.

LO SCHERZO DI FEDEZ A CHIARA FERRAGNI – L’ultimo video postato è stato proprio uno scherzo alla moglie Chiara Ferragni. La ragazza stava correndo sul tapis roulant, cosa strana vista che a detta sua è sempre stata molto pigra. Fedez l’ha raggiunta dopo poco e l’ha abbracciata con in sottofondo le note delle canzone di ‘Titanic’. La ragazza però l’ha spinto ed è successa una cosa che ha lasciato tutti senza parole!

FEDEZ CALA I PANTALONI A CHIARA FERRAGNI – Nel momento in cui Fedez è stato spinto da Chiara Ferragni per scendere dal tapis roulant, per mantenersi e dunque non cadere si è aggrappato ai pantaloni di lei. In questo modo ha dunque calato i pantaloni di Chiara che si è mostrata completamente senza mutande!

SENZA INTIMO SI, MA COMUNQUE COPERTA – Per poter pubblicare il video senza troppe critiche Fedez ha coperto le parti intime della moglie con un cerchio nero. In questo modo ha potuto postare lo scherzo ma senza sconvolgere troppo i fan e i seguaci che lo avrebbero visto.

LO SCHERZO DEI CAPELLI – Fedez ha sempre fatto scherzi a Chiara, per esempio qualche giorno fa aveva finto di tagliarle i capelli e lei, credendo che fosse stato vero tale gesto, lo aveva ‘minacciato’ di fargli male alle parti intime. Questa Chiara ‘vendicativa’ farà un ulteriore scherzo a Fedez per ribellarsi? Staremo a vedere, intanto per vedere il video dello scherzo clicca qui.