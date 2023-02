Fedez, lontano da Chiara Ferragni: “A Sanremo abitiamo in case separate”

Ad essere presente al Festival di Sanremo non c’è solo Chiara Ferragni, ma anche Fedez. Nonostante i due presenzieranno allo stesso evento, staranno in due case diverse. A spiegare questa scelta è stato il rapper.

“Ecco perché viviamo in due case separate” – Mentre Chiara è impegnata a co-condurre il Festival al fianco di Amadeus, Federico è impegnato con Muschio Selvaggio. Il podcast, condotto dal rapper e da Luis Sal, è in onda sulla Rai a partire dalle 18:40.

Nonostante entrambi siano nella stessa città, hanno deciso di stare in due case separate. Dietro a tale scelta non c’è alcuna crisi in vista, ma è stata solo una decisione dettata dagli impegni lavorativi.

A rivelarlo è stato Fedez in collegamento con Viva Rai2! di Fiorello, spiegando che: “Vivremo in due case separate perché io sarò con il team di Muschio Selvaggio. Ma ci vedremo, oggi andrò a trovarla”. Il conduttore, però, ha continuato ad indagare nel tentativo di scoprire qualcosa in più.

Conosciuto per i tanti spoiler che si è spesso lasciato sfuggire, Fedez ha aggiunto: “Sono andato da lei perché mi ha fatto una lista di cose che non devo fare, tra cui spoilerare cose. Una cosa però posso dirla, porterà un vestito molto particolare”.