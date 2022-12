Fedez, l’ultima gaffe sui social: “Amore sei pronta per il sesso natalizio?”

Sempre molto attivo sui social, Fedez è solito condividere con i follower molti dei suoi momenti quotidiani. Recentemente il rapper è finito al centro dell’attenzione del web per l’ennesima gaffe fatta nelle sue storie di Instagram.

LO SCIVOLONE SUL WEB – Anche quest’anno i Ferragnez hanno deciso di festeggiare Natale lontano da Milano, optando per una divertente settimana bianca sulle Dolomiti. Ad approfittare delle vacanze natalizie non sono stati solo Federico e Chiara Ferragni insieme ai figli, ma anche le loro famiglie.

A raggiungere i Ferragnez, quindi, sono stati Valentina e Francesca, le sorelle di Chiara, i genitori di quest’ultima e i genitori di Fedez. La gaffe vede protagonista non solo l’ex giudice di X Factor, ma anche alcuni dei familiari dell’imprenditrice digitale, nel dettaglio la madre e il padre.

Come mostrato sulle IG Stories dell’artista, il tutto è avvenuto dopo un abbondante pranzo trascorso tutti insieme. Una volta giunto in camera, Federico si è mostrato impaziente di rivedere la moglie, sperando così di trascorrere un po’ di tempo insieme alla sua amata. Proprio per questo non appena ha sentito qualcuno bussare alla porta, l’artista ha prontamente pensato che si trattasse di Chiara.

Registrando il tutto dal suo telefono, Federico si è diretto verso la porta della sua stanza. Pensando che dall’altra parte della porta ci fosse la moglie, l’uomo ha scherzosamente domandato: ‘Sei pronta per il sesso natalizio?”. Non appena ha aperto la porta, ha scoperto che ad attenderlo non c’era Chiara, ma i suoceri.