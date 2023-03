Ancora una volta a finire nel mirino dei social è Fedez. Ad attirare l’attenzione del popolo del web è stata una provocazione che il rapper ha voluto mandare al governo Meloni durante una puntata di Muschio Selvaggio.

“Voglio spaventarli” – Dopo un breve periodo di stop dai riflettori, il rapper ha deciso di tornare sui social. Oltre che su Instagram, Federico e Luis Sal sono tornati a condurre Muschio Selvaggio, il loro seguitissimo podcast. Tra gli ospiti delle ultime puntate c’è stata Cecilia Strada, con cui si è affrontato il tema delle Ong.

Durante l’intervista, Fedez ha spiazzato gli spettatori con una forte e inaspettata provocazione nei confronti del governo Meloni. Come riportato da ilgiornale.it, nel parlare delle Ong, il noto rapper ha così affermato: “Voglio vedere quanto costa una nave, voglio anche io la mia solo per metterci la mia faccia e farla vedere per far spaventare”.

Cecilia ha voluto annunciare il ritorno di ResQ, la nave di Emergency che a breve si posizionerà nel Mediterraneo centrale per poter controllare le rotte dei migranti. Davanti a questa notizia, Fedez si è proposto di salpare anche lui per poter documentare l’intera missione:

“Secondo me ha senso venire perché potrei dare la mia testimonianza, far vedere a più persone possibili quello che non si vede. Credo che questa possa essere la mia utilità