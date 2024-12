Fedez, l’ultimo scoop di Corona: “Ecco perché lui e Achille Lauro non si parlano più”

Ancora una volta Fabrizio Corona ha deciso di sganciare un altro scoop su Fedez e Chiara Ferragni. Nonostante i due abbiano voltato pagina, l’ex re dei paparazzi continua a rivelare retroscena inediti sul loro matrimonio. Corona, infatti, avrebbe parlato di un presunto flirt clandestino tra l’influencer e Achille Lauro, collega e oramai ex amico del rapper.

“Ecco perché non si parlano più” – Dopo l’uscita dell’indiscussa hit dell’estate 2021 “Mille”, i rapporti tra Federico e Achille si sono raffreddati. Già un anno fa, infatti, Corona e Dagospia avevano rivelato che i due artisti non si erano rivolti la parola durante la sfilata di Gucci, tenutasi durante la Fashion Week.

Successivamente, a giugno Mow Mag aveva riportato un insistente rumor che parlava di una presunta liaison clandestina tra la Ferragni e Lauro: “Eppure, da quello che sappiamo da una fonte affidabile, la regina delle influencer avrebbe avuto una liaison nientemeno che con il cantante Achille Lauro“.

Un presunto tradimento di cui Fedez sarebbe venuto a conoscenza, portandolo, naturalmente, a chiudere i rapporti con Achille. Si tratta, però, di notizie che non sono mai state confermate dai diretti interessati, quindi vanno prese con le pinze.

A tirare nuovamente in ballo questo rumor è stato Fabrizio Corona che su Dillinger News ha così rivelato:

“Non appena è stata annunciata la lista dei cantanti di Sanremo tutti hanno subito pensato al dissing che c’è stato tra Tony Effe e Fedez. I vari giornaletti e giornaloni hanno ipotizzato chissà quale scontro si potesse verificare tra i due. I complottisti hanno gridato al fatto che era tutto ordito ad arte. Ragazzi, qui la verità come al solito ve la diciamo solo noi: la vera potenziale lite che può accadere in quel di Sanremo vede sì protagonista Fedez, ma l’avversario si chiama Achille Lauro.

MOW aveva parlato mesi fa di un presunto tradimento da parte di Chiara Ferragni a Fedez con il cantante. Questa è una notizia che noi vi possiamo dare perché da fonti dirette sappiamo benissimo che Chiara, una volta finito il matrimonio, ha ammesso a Federico della liaison. Una cosa che lui non ha minimamente accettato ed è da quel giorno che i due non si sono più rivisti. Sicuramente per il rapper non sarà un ritrovo di amici quello del Festival”.