Fedez, lutto in famiglia a causa del Covid: “In cuor mio sapevo che sarebbe stato troppo anche per te”

Sono ore molto difficili per Fedez, rapper e marito della nota Chiara Ferragni. L’uomo, padre dei piccoli Leone e Vittoria, ha pubblicato su Instagram due stories per dare un ultimo saluto a sua zia, morta in questi giorni. Parole struggenti quelle rapper, il quale era molto legato a lei, vediamo cosa ha scritto.

Lutto per la famiglia di Fedez

In una stories, il rapper ha deciso di dare per l’ultima volta un saluto a sua zia e ricordarla come una guerriera. La donna, infatti, era molto legata a Federico e da vent’anni circa combatteva contro un male senza però mai piegarsi. Tuttavia, pare che la donna abbia contratto il Covid-19 e a causa di ciò sia morta.

“Mi hai cresciuto durante la mia infanzia, per te ero il figlio che non hai mai avuto”, inizia così la stories di Fedez nel ricordare la sua amata zia. “Hai affrontato per 20 anni una battaglia contro un grande male, senza mai piegarti. Quando ci hanno detto della tua positività al Covid in cuor mio sapevo che sarebbe stato troppo anche per te“ continua il rapper.

“Voglio convincermi che tu sia riuscita a trovare la pace che questa vita ingiustamente non ti ha mai voluto dare. Ciao guerriera, ciao zia” conclude Federico nella prima stories. Inoltre, il rapper ha voluto ringraziare calorosamente tutti i medici che si sono occupati della zia, non solo per la grande professionalità dimostrata ma per l’umanità e la gentilezza.

“Grazie a tutti i medici e gli infermieri del reparto di pneumologia dell’Ospedale San Paolo. Grazie per averci provato fino all’ultimo ma soprattutto grazie per la grande umanità” ha concluso il rapper. Per vedere le stories, cliccate qui.