Fedez, messaggio in codice per Chiara Ferragni? L’ultimo post fa discutere

Sebbene siano trascorsi mesi da quando è stata annunciata ufficialmente la fine del matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni, i due continuano ad essere al centro dei riflettori. Nelle ultime ore a far discutere è stato un post che il rapper ha pubblicato e che in molti hanno visto come un possibile messaggio in codice per l’ex moglie.

NOSTALGIA? – La fine dei Ferragnez è arrivata come un fulmine a ciel sereno, facendo scoppiare il caos nel mondo della cronaca rosa. Nonostante i due non siano mai scesi nei dettagli sulla fine della loro storia, sono state tante le teorie dei fan e del popolo del gossip.

Negli ultimi tempi il rapper è stato spesso al centro del gossip per i diversi flirt che gli sono stati attribuiti. Nonostante solo pochi giorni fa sia stato visto in dolce compagnia, sembrerebbe che Federico senta la mancanza dell’ex moglie. A far pensare questo è stato il recente post pubblicato su Instagram.

Negli ultimi giorni l’artista è stato raggiunto dai figli Leone e Vittoria, con i quali sta trascorrendo le vacanze in Costa Smeralda, in Sardegna. Proprio per questo, quindi, Fedez ha deciso di condividere sui social alcuni scatti che lo ritraggono insieme ai bambini. A far discutere, però, è stata la didascalia che accompagna le foto.

Il rapper ha optato per un grande successo dei Blink 182, ossia “I Miss You”, in particolar modo i versi: “Don’t waste your time on me. You’re already the voice inside my head (I miss you, miss you)”, che in italiano: “Non perdere il tuo tempo con me, sei già la voce nella mia testa. Mi manchi, mi manchi”. In molti hanno visto questa didascalia come un messaggio in codice rivolto a Chiara Ferragni, ma, al momento, si tratta di semplici teorie.