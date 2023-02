Fedez, nelle storie di Instragram di Lazza: l’appello a Tiziano Ferro

Dopo penultima puntata del Festival di Sanremo, andata in onda ieri sera, a finire al centro dei riflettori sono stati Fedez e Tiziano Ferro. Sebbene i due non fossero tra i cantanti in gara e il cantante di Sere Nere non sia nemmeno a Sanremo, nelle ultime ore sono nel mirino dei social. A dar inizio a tutto è stato un appello che il rapper ha deciso di lanciare attraverso le IG Stories di Lazza, tra i big in gara.

L’APPELLO SUI SOCIAL – Nella giornata di ieri, Ferro ha rivelato di aver scelto come capitano della sua squadra del Fantasanremo proprio Lazza. Nello svelare ciò, Fedez ha colto l’occasione per lanciare un appello all’amatissimo artista di Latina. Apparendo nelle IG Stories del rapper in gara al festival, Federico ha voluto rivolgersi a Tiziano per una questione che sembra aperta da qualche anno.

“Tiziano Ferro mi sblocchi da Instagram? Io ti voglio bene giuro”, ha così chiesto il marito della Ferragni. Successivamente ad intromettersi è stato anche Lazza, rivolgendosi sempre a Ferro: “Come fai a dirgli di no?”. Cosa farà ora il cantante? In molti sperano che l’artista ascolti l’appello di Fedez, decidendo di mettere fine a questa questione.

Sebbene non sia stato rivelato il motivo che abbia spinto Tiziano Ferro a bloccare il rapper su Instagram, c’è chi ipotizza che questa scelta sia legata a quanto avvenuto diversi anni fa. Gli attriti tra i due artisti sono iniziati con l’uscita di Tutto il contrario, singolo lanciato da Fedez. In quella canzone Fedez ha parlato di Ferro e della sua sessualità: “Ciao sono Tiziano, non è che me lo ficchi?”.

Sulla questione è recentemente tornato a parlarne proprio Tiziano, dichiarando: “Ma quella canzone è lì, a fare streaming e a produrre ricchezza”. Ha poi aggiunto: “E io parlo di me, di quello che ho subito e delle offese che continuerò a ricevere ascoltandolo quando qualcuno lo suona, perché quel brano non è stato ritirato dal mercato”.