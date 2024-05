Fedez, nuova fiamma al Gp di Montecarlo?

Come da tradizione, La Formula 1 nel Principato di Monaco ha attirato celebrità e vip di ogni settore provenienti da tutto il mondo. Tra questi non poteva mancare Fedez, grande amico della prima guida del Cavallino Rampante e appassionato di motori.

Durante il weekend monegasco, Fedez ha catturato l’attenzione dei media non solo per la sua presenza, ma soprattutto per la sua compagnia: il rapper, noto ex di Chiara Ferragni, è stato visto insieme a Garance Authié, modella francese nata nel 2004. Nonostante i 14 anni di differenza, tra i due sembrava esserci una forte complicità: nelle immagini si vedono Fedez e la giovane modella camminare mano nella mano dalla pista verso un’area riservata del Paddock.

Le foto scattate da Fedez

Dando un’occhiata alle storie Instagram di Fedez, si possono vedere i momenti che hanno preceduto la gara. Il tempo che non ha trascorso in pista, il rapper lo ha passato a festeggiare su uno yacht in compagnia di altre celebrità come il giocatore NBA Kyle Kuzma, l’ex calciatore del PSG e della nazionale italiana Marco Verratti, e il DJ internazionale Diplo.

Tra di loro, si intravede anche una ragazza di profilo che, per abito e colore dei capelli, sembra essere proprio la modella francese ventenne. Si può dunque parlare di una nuova storia d’amore? Forse è ancora presto per dirlo, come dimostra il precedente con Ludovica Di Gresy, finita sotto i riflettori dopo il caso Iovino, ma sembra che il rapper stia rapidamente superando la sua precedente relazione.