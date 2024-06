Fedez, nuovamente in ospedale: “Credo che sui social non lo vedremo per un po’”

Nelle ultime ore a suscitare l’attenzione e la preoccupazione del popolo del web è stato Fedez. Da quanto riportato da Alessandro Rosica, noto come l’Investigatore Social, il chiacchierato rapper sarebbe stato nuovamente ricoverato.

“Credo che sui social non lo vedremo per un po’” – Attraverso alcune storie di Instagram, Rosica ha fatto sapere al popolo dei social le attuali condizioni di salute di Federico. Stando a quanto appreso dall’esperto di gossip, l’ex giudice di X-Factor sarebbe stato nuovamente ricoverato al San Raffaele di Milano:

“Persone che lavorano nell’ospedale mi hanno avvisato già ieri. Fedez si trova al San Raffaele di Milano. Come vi ho sempre detto, Fedez sta male, è inutile negarlo, ha avuto un brutto male, quindi non è facile uscirne. Come sempre lì con lui ci sono la sua assistente Eleonora e la sua famiglia. Credo che sui social non lo vedremo per un po’ perché sta male. Gli mandiamo un grandissimo in bocca al lupo“.

In attesa di notizie ufficiale da parte del rapper e dalla sua famiglia, i fan si sono presto preoccuparti per le sue condizioni di salute. In molti, inoltre, hanno sottolineato come negli ultimi tempi l’uomo forse abbia esagerato con gli impegni a cui ha preso parte.

Dopo lo scandalo che lo ha visto coinvolto sulla rissa ai danni di Cristiano Iovino, il rapper è stato avvistato in compagnia di Garance Authié. Nei giorni scorsi, inoltre, Federico è finito al centro della bufera per lo scherzo telefonico fatto a Matteo Salvini nel corso di una diretta di Twitch.