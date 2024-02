Fedez, nuovo appello a Selvaggia Lucarelli: “Vieni o no a Muschio Selvaggio?”

Dopo l’ultima puntata di Muschio Selvaggio, Fedez ha deciso di lanciare un nuovo appello a Selvaggia Lucarelli. Il rapper, infatti, ha voluto nuovamente invitare la giornalista a prendere parte a una puntata del suo podcast.

“Vieni o no a Muschio Selvaggio?” – L’ultimo appuntamento del podcast di Federico, condotto insieme a Mr. Marra, ha riscosso un grande successo. Ad essere ospiti del noto salotto virtuale sono stati Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano, e Davide Capezzone.

A divenire virale è stato il momento dell’intervista in cui Travaglio ha rimproverato Fedez, prendendo le difese di Selvaggia Lucarelli. Ovviamente il video non è affatto passato inosservato all’occhio attento della giornalista, che tramite le sue IG Stories ha deciso di commentarlo.

Davanti alle nuove e dure critiche della Lucarelli, il giudice di X Factor ha deciso di replicare nuovamente. Ancora una volta Federico ha voluto ricordare l’offerta data alla giornalista, tornando sempre sul caso che ha coinvolto lei e Marco Mariotti, il ragazzo attaccato da uno squalo:

“Per quanto riguarda il commento che ha fatto Selvaggia Lucarelli, io e tutti i ragazzi di Muschio siamo un po’ basiti. Settimana scorsa un ragazzo di vent’anni che ha avuto una gamba amputata da uno squalo ha asserito di aver pensato al suicidio per colpa di un tuo articolo ti ha invitato a un confronto pubblico senza tagli, come abbiamo fatto noi con Travaglio. Si parla civilmente, si dibatte civilmente. Come sempre invece atteggiamento da bulletta che si nasconde dietro alle stories. La domanda è: vieni o non vieni? Perché è troppo facile fare la bulletta tramite storie di Instagram. Sarebbe fantastico averti come ospite e dibattere civilmente senza alcun tipo di taglio come abbiamo fatto con Travaglio. Ma non credo che verrai”.