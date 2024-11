Fedez, nuovo podcast con Mr. Marra: mostrati alcuni dettagli sui social

Fedez è pronto a dare vita a un nuovo podcast, pronto a fare il suo ritorno nel mondo dei contenuti audio dopo la fine della collaborazione con Luis Sal e il programma “Muschio Selvaggio”. Il rapper ha annunciato il progetto direttamente sui suoi social, mostrando che non sarà da solo, ma insieme a Mr. Marra, pseudonimo di Davide Marra, con cui aveva già iniziato a lavorare poco prima di separarsi dal suo ex partner professionale.

NUOVO PODCAST – Dopo un periodo di silenzio sui social, seguito alle polemiche legate al caso Ultras, Fedez ha approfittato di un viaggio a New York per Halloween per svelare il nuovo capitolo della sua carriera. Rientrato dalla Grande Mela, ha mostrato ai suoi follower il logo del podcast e qualche dettaglio dello studio dove sarà registrato, ma il nome del progetto e i contenuti sono ancora un mistero.

Nel corso delle Instagram Stories, Fedez ha condiviso immagini di uno studio che sta prendendo forma, con pareti decorate e un’atmosfera moderna. Tra gli oggetti esposti, spicca una cornice con una foto di Marco Travaglio, scattata durante una sua partecipazione a “Muschio Selvaggio”. Accanto alla foto, Fedez ha scritto una frase che ha suscitato non poca curiosità: “Non mi piace fare processi agli assenti”, un commento che potrebbe essere una risposta indiretta alle tensioni vissute in passato con alcuni ospiti del programma, come lo stesso Travaglio.

Il riferimento potrebbe riguardare un vecchio episodio di “Muschio Selvaggio”, in cui il giornalista aveva criticato l’ex moglie di Fedez, Chiara Ferragni, suscitando la reazione del rapper. Tra frecciatine e polemiche, Fedez sembra voler prendere una nuova direzione con questo podcast, lontano dalle dinamiche che avevano caratterizzato la sua esperienza con Luis Sal.

Per ora, il progetto resta avvolto nel mistero. Non si sa molto sui temi che verranno trattati, ma l’attesa tra i fan è già palpabile. La location è pronta, ma Fedez ha fatto sapere che il lavoro non è ancora terminato. Il debutto del podcast è imminente, ma i fan dovranno pazientare ancora un po’ per scoprire tutte le novità che il rapper ha in serbo.