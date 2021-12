Fedez, ospite ad Amici: lo scivolone nelle storie su Instagram

Da settimane al centro dell’attenzione per il suo ultimo album “Disumano”, Fedez si è trovato nuovamente protagonista di uno scivolone social. Il rapper, infatti, si è lasciato sfuggire un’inaspettata ospitata in un’importante programma di Mediaset.

LA GAFFE SU INSTAGRAM – Com’è noto per i fan dell’artista, Federico non è affatto estraneo agli spoiler. In passato, infatti, aveva spoilerato il brano di Sanremo 2021 e la serie The Ferragnez, su Amazon il 9 dicembre 2021. Questa volta si tratta di un’apparizione in una nota e seguitissima trasmissione di Canale 5, Amici.

Solito condividere con i follower tutto ciò che gli accade, nella giornata di ieri l’ex giudice di X-Factor ha esordito con: “Avete presente quelle situazioni in cui credete di aver avuto un’idea geniale e la proponete a qualcuno che dice ‘wow, bell’idea’. Ma cinque minuti dopo dite, ‘Ho detto una cag…ta’. Però ormai vi siete imbarcati e dovete fare quella cosa?”.

Successivamente il cantante si è lasciato sfuggire l’ospitata nel talent di Maria De Filippi: “La notizia è che probabilmente andrò ad Amici a cantare ‘Sapore’. L’idea geniale è che ho proposto di creare una coreografia con i ballerini giovani. Me la insegneranno e la ballerò mentre canto il pezzo… Perché l’ho fatto? Sarà divertente, sarà una figura di m…”.

Dopo l’inaspettata rivelazione, Fedez si è reso conto di essersi lasciato sfuggire la sua partecipazione ad Amici. Di lì a poco ha infatti aggiunto: “Piccolo dubbio, quella cosa di Amici non so se potevo dirla. Mi ha fatto venire il dubbio mia moglie. Quindi forse non mi chiameranno più, però era divertente da dire“.

Nonostante lo spoiler, sicuramente la De Filippi non si lascerà sfuggire l’occasione di avere il rapper nel programma. Negli ultimi mesi, infatti, il marito di Chiara Ferragni è finito spesso al centro dell’attenzione. La gaffe del rapper, quindi, ha aggiunto ulteriore pubblicità al programma.