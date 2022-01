Fedez, piccolo incidente in montagna: “Mi sono aperto la faccia, mai più…”

Fedez e Chiara Ferragni, dopo aver passato alcuni giorni in isolamento a causa del Covid-19, sono partiti per la montagna con l’obiettivo di rilassarsi e tornare alla normalità. Tuttavia, il rapper ha fatto un piccolo incidente, nulla di grave ma sicuramente evitabile. Vediamo cosa è successo.

Incidente sulla neve

I Ferragnez, dopo aver trascorso diversi giorni in quarantena, hanno fatto la valigia e sono partiti verso la Svizzera con alcuni amici come Luis Sal. La coppia ha deciso di fare questa vacanza per staccare dalla routine quotidiana e recuperare i giorni persi in casa a causa del virus. Tuttavia, appena arrivati, Fedez ha avuto un piccolo incidente sulla neve a causa di uno slittino.

Il rapper, infatti, ha provato l’emozione di salire a bordo di uno slittino per bambini e scivolare sulla neve ma le cose non sono andate come previsto. Il 32enne ha perso il controllo del piccolo mezzo ed è caduto procurandosi un taglio sul viso, all’altezza del mento.

Successivamente ha comunicato con i follower per raccontare l’accaduto: “Non farò mai più lo slittino per bambini ragazzi. Mi sono aperto la faccia”. “Slittino sport estremo” ha poi ironizzato il marito di Chiara Ferragni.

I due coniugi, nonostante il piccolo incidente, sono apparsi allegri e felici e il rapper ha ironizzato: “Mi piace fare il macho con mia moglie”. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene, ma la prossima volta lo slittino lasciamolo ai bambini, vero Fedez?