Fedez, preoccupazione dopo la sua apparizione a “Sarà Sanremo”

Fedez è uno dei trenta concorrenti in gara di “Sanremo” 2025. Dopo l’annuncio di qualche settimana fa, della lista dei cantanti che parteciperanno a quest’edizione condotta da Carlo Conti, Mercoledì sera è andato in onda “Sarà Sanremo“.

Durante la puntata, il cui scopo è presentare il cantante con la relativa canzone in gara, Fedez è apparso molto spaesato e disorientato. Una volta entrato sul palco, Carlo Conti ha annunciato il titolo del brano, intitolato “Battito“. Il rapper, pallido in volto, su invito del conduttore, ha aggiunto: “ è una dicotomia tra quella che può essere una canzone dedicata ad una donna, ma quella donna è impersonificata nella depressione”.

Le sue poche parole hanno colpito il pubblico da casa, a cui non è sfuggito l’atteggiamento del cantante. Dopo quanto andato in onda Mercoledì sera, a prendere la parola sull’accaduto è stata la madre di Fedez, nonché sua manager. La donna ha commentato: “Non è successo nulla di grave, ma non dirò altro..”.

Anche Luca Donadoni ha espresso il suo pensiero riguardo la vicenda, molto chiacchierata sui social. Il critico musicale ha riferito di aver parlato con delle persone molto vicine al rapper: “Eh lo so, lo so. Ho parlato con fonti informate e mi hanno detto che non tutti giorni possono andare bene. E poi specialmente per uno come lui che ha sofferto quello che ha sofferto, ci può stare che una sera possa stare meno bene delle altre e poi c’è anche l’ansia da palco.”

Ha, poi, continuato: “Inoltre come sapete, la canzone che presenterà, che si intitola Battito, è un pezzo che parla di un sacco di cose, che lo riguardano. Come lui stesso ha detto in diretta ‘giocando sulla metafora della donna in realtà parlo di depressione’. Si parla di un tema caro a molti italiani e che se ne parla tra i giovani. Magari non parla della sua depressione, ma sicuramente di momenti di vita vari. In generale lui è molto attento ai temi personali. E credo che sarà una canzone che dal punto di vista musicale e di testo potrebbe farci vedere un Fedez nuovo.“