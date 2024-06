Fedez, presto vedremo in tv la nuova fiamma Garance Authié? Le segnalazioni

Garance Authié è una giovane modella francese che sta facendo parlare di sé non solo per la sua carriera, ma anche per la presunta relazione con il famoso rapper Fedez. Nata in Francia nel 2004, Garance ha appena vent’anni e ha iniziato la sua carriera nella moda fin da bambina, sfilando e posando come modella già a nove anni. Oggi, è rappresentata da due agenzie: una parigina e una spagnola.

Parallelamente alla sua carriera di modella, Garance è anche una studentessa. È iscritta alla IE Business School di Madrid, dove sta studiando finanza e management. In una recente intervista, ha rivelato: “A 19 anni ero indecisa tra continuare come modella o entrare nel mondo della finanza. Al momento sto lavorando ad entrambe le possibilità. Vedremo che cosa succederà”. Garance è una giovane donna dai molti interessi. Oltre alla moda e agli studi, ha una passione per la danza, l’equitazione, il cinema e gli sport acquatici, come ha dichiarato nella stessa intervista.

Il flirt con Fedez

Il nome di Garance Authié è diventato ancora più noto dopo essere stata vista mano nella mano con Fedez durante il Gran Premio di Monaco. Il rapper ha anche condiviso delle Instagram Stories in cui appare la modella, sia in gruppo che da sola. Secondo Very Inutil People, però, la loro frequentazione risalirebbe a qualche mese prima, con avvistamenti già a marzo a Courchevel, seguiti da Parigi, Miami e il festival di Coachella.

Se le voci sono vere, Garance sarebbe la prima partner ufficiale di Fedez dopo la sua separazione da Chiara Ferragni. Dopo sei anni di matrimonio e due figli, la coppia ha deciso di separarsi, lasciando sgomenti molti dei loro fan.

Garance presto in tv?

La modella ha pubblicato nelle sue stories la foto di una location non identificata accompagnata dalla scritta “Something is cooking”. Tuttavia, confrontandole con quelle di Fedez, i follower hanno scoperto che la giovane si trova sul set del video di Sexy Shop, tormentone estivo con Emis Killa. Inoltre, Amedeo Venza ha lanciato sul suo profilo Instagram una notizia molto interessante sul nuovo amore di Fedez: pare che la ragazza sia in trattativa per ben due programmi televisivi: Ballando Con Le Stelle di Milly Carlucci e il Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini.