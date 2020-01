Fedez regala un vibratore a Chiara Ferragni per aiutare l’Australia in fiamme

In questi ultimi giorni, visto il disastro che sta coinvolgendo l’Australia, la quale sta bruciando sempre più a causa dell’eccessiva temperatura climatica, molti vip stanno dando un contributo economico per aiutare il paese. Tra questi anche Fedez e Chiara Ferragni, scopriamo insieme come.

FEDEZ REGALA UN VIBRATORE A CHIARA FERRAGNI COME CONTRIBUTO PER L’AUSTRALIA – Fedez ha postato nelle Instagram stories un video nel quale legge quanto scritto su un sito di donazioni per l’Australia: “Ho trovato questo sito che vende vibratori, dove puoi comprarne uno ispirato all’Australia, perché come potete vedere ha la forma del Continente. Però è un vibratore con un koala. Se compri il vibratore aiuti l’Australia. Mi sembra l’idea più figa che abbia mai visto probabilmente“. Ha mostrato il tutto a Chiara Ferragni che si è rivelata abbastanza imbarazzata all’idea.

CHIARA FERRAGNI MOSTRATA COME MAI VISTA PRIMA – Subito dopo in un’altra instagram stories Fedez riprende sua moglie con un buco su un calzino. Lei imbarazzata ha dichiarato che non si tratta di calzini vecchi usati ma di un paio al quale il giorno prima ha tolto l’etichetta e quindi è rimasto il buco. Dunque Chiara si è mostrata come non l’avete mai vista prima d’ora nel suo barlume di normalità, come tutte noi.