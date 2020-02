Fedez, rimprovera Chiara in una IG Story: “Sei veramente un disastro!”

È diventato virale uno dei tanti video pubblicati dalla coppia più social su Instagram. Si tratta del rapper Fedez, all’anagrafe Federico Lucia, e di Chiara Ferragni. La coppia, convolata a nozze un anno e mezzo fa, non ha mai smesso di condividere la loro quotidianità.

LA FAMIGLIA SOCIAL – I due non hanno mai avuto problemi a mostrare ogni cosa della loro vita, dalle vacanze extra-lusso fino ad arrivare a dei normali momenti familiari. La coppia ha anche uno splendido figlio, Leone, protagonista di molti loro video. Andando anche contro le critiche verso il loro mostrarsi costantemente su Instagram, i Ferragnez, così battezzati dai follower, continuano con i loro simpatici siparietti. Proprio una delle loro IG Stories, condivisa da Fedez, dove si vede l’artista rimproverare la moglie, è divenuto virale.

“SEI VERAMENTE UN DISASTRO” – Il video, condiviso fra le storie del rapper, mostra quest’ultimo prendere in giro la Ferragni come spesso fa. Questa volta, ad essere stato preso di mira è un video di Chiara su Tik-Tok che, nelle vesti di Harley Quinn, parla con la voce di un personaggio, finendo, però, ad andare fuori tempo con la voce di sottofondo. Questo dettaglio è stato notato dal marito che non ha perso tempo di prenderla in giro, commentando con:“Sei veramente un disastro!”. Queste storie non hanno fatto altro che mostrare come i due non si smentiscano mai, ribadendo ancora una volta il loro non prendersi troppo sul serio.