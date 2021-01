Fedez rischia la squalifica al Festival Di Sanremo? L’errore del cantante

A comunicarlo è l’Ansa. Fedez e la sua compagna di avventure canore Francesca Michielin rischierebbero la squalifica per questa nuova edizione del Festival di Sanremo 2021. La motivazione risalirebbe ai dei video pubblicati sul suo profilo social di Instagram.

I VIDEO PUBBLICATI DI FEDEZ SUL SUO PROFILO DI INSTAGRAM – Il cantante rapper Fedez ha pubblicato sul suo profilo di Instagram dei video nei quali lui e Francesca Michielin sono intenti a fare delle prove in vista del Festival di Sanremo che andrà in onda il 2 Marzo. Il problema, per quanto riguarda i produttori Rai, sarebbe proprio che gli utenti sui social avrebbero ascoltato un pezzetto della canzone.

E’ risaputo, infatti, che tutti i brani musicali che saranno portati a Sanremo dovranno essere inediti. Negli anni scorsi sono accadute vicende simili e qualche volta ci sono stati anche dei seri provvedimenti. Questa volta non sappiamo come andrà a finire, ma possiamo sostenere che i vertici della Rai e la direzione del Festival si sono attivate per le verifiche del caso.

AMADEUS E IL FESTIVAL DI SANREMO: TRA DUBBI E PROBLEMATICHE – Certo che una squalifica di un concorrente per il conduttore Amadues non sarebbe una bella notizia. L’uomo, infatti, è già in seria difficoltà per quanto riguarda questa nuova edizione, poiché il ministro Dario Franceschini gli ha impedito di far si che ci fosse il pubblico nel Teatro dell’Ariston. In quell’occasione Amadeus aveva addirittura minacciato di lasciare la gestione dell’intero evento.

Dopo giornate ricche di tensione e di varie problematiche, Amadues ha deciso di continuare per la sua strada, continuando a gestire la nuova edizione del Festival. Abbandonarla proprio adesso significherebbe per lui creare difficoltà soprattutto per coloro che ci lavorano, davanti e dietro le quinte.

L’industria discografica, inoltre, spera proprio in un segnale di ripartenza. Anche la Rai lo scorso anno ha guadagnato ben 37 milioni in pubblicità. Per tutti questi motivi, infatti, Amadeus non lascerà il festival della canzone italiana noto in tutto il mondo. Oltre a Francesca Michielin e Fedez altri concorrenti sono: Francesco Renga, Coma-Cose, Gaia, Irama, Fulminacci, Madame, Willie Peyote, Fasma, Ermal Meta, Arisa, Gio Evan, Maneskin, Malika Ayane, Aiello e Max Gazzè.

E poi ancora: la Trifluoperanzina Monstery Band, Ghemon La Rappresentante di Lista, Orietta Berti Noemi, Randon, Colapesce Dimartino, Annalisa, Lo Stato Sociale e Extraliscio feat. Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Insomma siete curiosi di scoprire come sarà questa nuova versione del Festival?