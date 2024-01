Fedez risponde alle voci sulla crisi con Chiara Ferragni: “Stronz**e”

Negli ultimi tempi, sono emerse voci di crisi riguardanti la coppia di Fedez e Chiara Ferragni. Tuttavia, è lo stesso Fedez a intervenire, smentendo energicamente queste voci e mostrando fastidio per la diffusione di notizie non verificate.

Nessuna crisi in vista

Ultimamente, sono circolate voci riguardanti una presunta crisi tra Fedez e Chiara Ferragni. Tuttavia, Fedez ha deciso di intervenire direttamente per dissipare queste voci, rispondendo in modo deciso e manifestando il suo fastidio per la diffusione di notizie non verificate.

La coppia aveva già affrontato in passato speculazioni simili, con Chiara Ferragni che aveva precedentemente chiarito la situazione attraverso i suoi canali social. Fedez ha scelto di affrontare direttamente le voci attuali, smentendo energicamente la presunta crisi e criticando coloro che diffondono notizie non verificate.

“Mamma mia quante stron***e che scrivete”, ha commentato duramente il rapper. Recentemente, il rapper è stato coinvolto in una controversia legata all’odio sui social di cui è frequentemente bersaglio. Durante un episodio di Muschio Selvaggio, ha mostrato ciò che credeva fosse la foto di un suo hater, ma successivamente è emerso che si trattava dell’immagine di Wazza, un noto tifoso dell’Inter attivo sui social.

Questo episodio ha contribuito a sollevare un’ondata di critiche e discussioni riguardo alle dinamiche dell’odio online e all’importanza di gestire responsabilmente le informazioni sui social media.