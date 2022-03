Fedez, rivelazione sulla sua avventura a Sanremo: “Uno dei cantanti mi ha mandato a quel paese”

Nel corso dell’ultima puntata di Muschio Selvaggio, Fedez ha raccontato un inaspettato aneddoto avvenuto durante la sua esperienza al Festival di Sanremo. Stando a quanto raccontato dal rapper, uno dei cantanti in gara della scorsa edizione lo avrebbe letteralmente mandato a quel paese.

“Siete la rovina della musica” – Nell’ultimo appuntamento del podcast del rapper e di Luis, è stato presente anche Tananai. L’artista, nonostante si sia arrivato ultimo a Sanremo, sta riscuotendo un inaspettato successo.

Durante l’intervista al cantante, il marito di Chiara Ferragni ha parlato della sua esperienza alla gara karmesse. Un suo collega, anche lui in gara al Festival nel 2021, si sarebbe scagliato contro di lui:

“Non farò il nome, ma un artista dopo che abbiamo finito il Festival, da Mara Venier, eravamo nella saletta e ho salutato tutti. Ho salutato anche questa persona. Dopo averlo salutato questo mi ha letteralmente mandato a quel paese. Sì mi ci ha mandato perché ero arrivato sul podio. Sì mi ha detto che non me lo meritavo”.

Nonostante la spiazzante rivelazione, il cantante non ha voluto dire l’identità dell’artista in questione. Ha prontamente smentito la possibilità che fosse Ermal Meta, spendendo belle parole nei confronti di quest’ultimo.

Proseguendo con il suo racconto, Fedez ha ammesso di esserci rimasto male per il comportamento del misterioso cantante. Ha poi rivelato le parole che quest’artista gli avrebbe detto dietro le quinte di Domenica In:

“Mi ha detto tipo una roba ‘non mi salutare, no, non dovevi arrivare tu secondo, siete la rovina della musica voi che avete vinto’. Che brutto però, queste cose strane nei camerini succedono solo a me credo. Perché attiro queste cattiverie? Bò non mi spiego come mai”.

Dopo il racconto del rapper, sono in tante che hanno iniziato a capire chi sia il cantante in questione. L’unica cosa certa è che non si tratta di Gaia, Arisa e Orietta Berti, avendo collaborato con Federico, dei Maneskin, avendo vinto il Festival, di Ermal Meta, date le parole del cantante stesso e di Irama, assente per via della quarantena.