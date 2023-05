Fedez ha di recente rotto il silenzio sulla situazione legata a Luis Sal. I due conducevano insieme Muschio selvaggio e ora sarebbero in lite

Fedez si è di recente sfogato sulla situazione legata a Luis Sal. I due, infatti, conducevano Muschio Selvaggio, podcast in cui entrambi dialogavano con ospiti davanti al grande pubblico. Nell’ultimo periodo, però, la situazione sarebbe degenerata tanto che si sarebbe arrivati alla collisione.

A parlare della situazione, rompendo il silenzio, è stato proprio il rapper italiano che si è sfogato attraverso i social non dicendo però qualcosa nello specifico. Probabilmente, però, stando a quanto dice ci saranno novità nelle prossime settimane. Intanto il posto di Luis Sal è stato preso da Mr Marra, che potrebbe addirittura essere il sostituto.

Cosa ha detto Fedez su Luis Sal?

Il rapper è partito parlando della situazione, alludendo a terze parti riguardo al non poterne parlare. Ecco cosa ha detto: “Non posso parlarne, non per mia intenzione. Ho degli impegni lavorativi e voglio focalizzarmi su questo. Sono ad un punto limite e ne avrei parlato prima così avrei evitato tutto questo scenario“. Poi ha aggiunto in una diretta social: “L’intenzione è cercare di dare spiegazioni nella maniera più trasparente possibile. Se non si troverà una soluzione, darò io una spiegazione. Comprendo che il comportamento nei confronti del pubblico di Muschio non è stato uno dei migliori. Se non si troverà una soluzione, darò io una spiegazione con tutta le serenità del mondo“. Nelle prossime settimane si saprà sicuramente di più.