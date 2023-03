Fedez, rompe il silenzio sui social: “Non ho curato la mia salute mentale”

Dopo giorni di assenza, Fedez ha deciso di rompere il silenzio sui social. Finito al centro del gossip, l’amato rapper ha deciso di lasciarsi andare a un lungo sfogo attraverso le IG Stories.

“Non ho curato la mia salute mentale” – Dopo i pettegolezzi nati dalla finale del Festival di Sanremo, Federico ha deciso di parlare. L’uomo ha così deciso di sfogarsi sulle sue storie di Instagram, confessando ai suoi follower di star vivendo un duro e difficile periodo. Non riuscendo a trattenere le lacrime, il conduttore di LOL ha così spiegato:

“Ritorno dopo una lunga assenza, a raccontarvi quello che è successo. Ci tengo a raccontarvelo perché escono quotidianamente notizie su di me e la mia famiglia che non sono corrispondenti al vero ed è giusto che vi racconti io quello che è successo. Devo partire da quando mi è stato diagnosticato il tumore al pancreas. È stato un evento molto traumatico. Solo oggi ho realizzato di quanto non abbia curato la salute mentale, affidandomi solo a psicofarmaci che ho cambiato nel corso dei mesi, fino a trovarne uno che non era indicato per me. Da gennaio mi è stato prescritto questo psicofarmaco molto forte, mi ha cambiato e agitato e mi ha dato anche degli effetti collaterali forti dal punto di vista fisico, fino a provocarmi dei tic nervosi alla bocca che mi hanno impedito di parlare in maniera libera”.

Ha poi aggiunto: “Ho dovuto sospendere il farmaco senza scalarlo. Non si fa di solito, a meno che non ci siano dei rischi importanti. Ho avuto un effetto rebound. Oltre a darmi un annebbiamento a livello cognitivo, ho avuto degli spasmi muscolari che mi hanno impedito di camminare. Ho avuto nausea, mal di testa, ho perso 5kg in 4 giorni. […] Oggi ho ancora le vertigini, ma giorno dopo giorno miglioro”.

Fedez ha poi voluto smentire i rumors su una possibile crisi con sua moglie Chiara Ferragni. Parlando dell’imprenditrice digitale, l’uomo ha così dichiarato:

“Ora voglio focalizzarmi sulla mia salute mentale, sulla mia famiglia e su mia moglie. In questo periodo ne sono state dette di ogni su di lei, ed è l’unica persona che mi è stata affianco. Mi spiace che abbia dovuto subire una tempesta mediatica immeritata”.