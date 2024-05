Fedez, salta l’ospitata in Rai per la presunta rissa con Iovino

Fedez non sarà presente nel nuovo programma di Alessandro Cattelan, Da vicino nessuno è normale, che andrà in onda su Rai 2 a partire dal prossimo lunedì 20 maggio. Inizialmente previsto come ospite principale della serata, la sua partecipazione è stata annullata. Questo, sembra, a causa degli eventi degli ultimi giorni, che hanno visto circolare voci sul suo presunto coinvolgimento in una rissa con Cristiano Iovino.

Fedez è indagato

La notizia dell’indagine su Fedez, al secolo Federico Lucia, è emersa ieri, e oggi, secondo quanto riportato dall’esperto di gossip Davide Maggio, la Rai avrebbe deciso di annullare la sua ospitata a causa degli avvenimenti recenti. La produzione del programma sembra essere tornata indietro probabilmente considerando il momento delicato che il rapper sta attraversando.

Questo non è il primo episodio di tensioni e controversie legate alle apparizioni di Fedez in Rai. Già in passato, durante il concerto del Primo Maggio del 2021, il rapper aveva letto un discorso con contenuti politici che erano stati giudicati “inopportuni” dalla vice direttrice della Rai.

Fedez, successivamente, aveva rifiutato di modificare alcuni passaggi del suo discorso. Ulteriori polemiche erano emerse l’anno successivo, durante Sanremo 2023, prima con la sua esibizione in cui strappò la foto del viceministro Galeazzo Bignami e poi con il bacio a Rosa Chemical durante la serata finale.