Sanremo, le parole di Selvaggia Lucarelli su Fedez

Nonostante la recente aggressione verbale subita; Selvaggia Lucarelli non smette di commentare con la sue parole taglienti, quanto avviene in Italia.

Durante la settimana di Sanremo, la giudice di “Ballando con le stelle” è stata insultata da una donna, fuori dal suo hotel di soggiorno. I termini che le sono stati rivolti contro sono stati: “Mandi la gente in galera per niente. Dimmi che mestiere fai… sta pazza!” A queste affermazioni, la Locatelli non c’è stata. Dopo un iniziale momento di allentamento dal soggetto in questione, Selvaggia è tornata indietro e ha minacciato di chiamare le Forze dell’Ordine.

Nonostante quest’episodio non molto piacevole, la blogger ha continuato a commentare quanto accaduto sul palco dell’Ariston. Nel suo mirino, non poteva non esserci anche Fedez. Molto spesso la giornalista ha criticato il rapper e la rispettiva ex moglie, Chiara Ferragni.

Non è stato questo il caso. Le sue parole a riguardo: “A Fedez, però devo fare un riconoscimento, ha giocato in maniera molto intelligente. È arrivato, indubbiamente, con una canzone buona che sta andando anche molto bene su Spotify, ma ha giocato bene soprattutto di strategia. Nel senso che è arrivato con quell’aria da cane bastonato, molto giusta dopo tutte le polemiche, la crisi reputazionale che sta attraversando. Quindi basso profilo, ha cercato di mettere al centro la musica.”

Ha aggiunto, commentando la canzone:” Se Battito mi è piaciuta? Io devo dire la verità, è una buona canzone, poi a me quel genere di musica non piace, ma è un altro discorso. però non ce la faccio a dire che è una brutta canzone. La mia onestà intellettuale mi impone di dire che è un pezzo molto orecchiabile, che funziona in radio e che molto bene il suo dovere.”

.