Fedez: senza parole davanti al gesto del figlio Leone

Durante quest’emergenza Coronavirus che ha portato alla quarantena, sono molti gli influencer che ne hanno approfittato per stare in famiglia. Tra questi c’è Fedez, all’anagrafe Federico Lucia, che questi giorni li ha trascorsi con la moglie Chiara Ferragni e il piccolo Leone, il figlio. Ed è proprio il bambino che è riuscito a lasciare senza parole il rapper.

FEDEZ SENZA PAROLE – In questi giorni, Fedez sta trascorrendo il suo tempo insieme al figlio e lo testimoniano le tante storie su Instagram. Molto spesso, infatti, sia Federico che la moglie, Chiara, hanno condiviso i loro momenti insieme ai tantissimi follower. Recentemente, il rapper ha voluto condividere con i fan il piccolo “guaio” che Leone ha combinato, facendolo rimanere senza parole.

LA IG STORY – In mancanza della Ferragni, costretta a spostarsi per motivi di lavoro, Fedez ha dovuto prendersi cura di Leone da solo. In una delle sue IG Stories, il rapper ha mostrato il figlio correre in salotto con indosso solo l’accappatoio. A lasciarlo senza parole, però, è stato il guaio combinato dal bambino: la chiazza di pipì sul tappeto. l’artista è rimasto scioccato, ma non è riuscito a non ridere.

SORPRESA ALLA FERRAGNI – Durante questo difficile periodo, Chiara ha spento ben 33 candeline. Un insolito compleanno che, però, la nota influencer ha trascorso in famiglia. Per l’occasione, il rapper ha voluto organizzare una dolce sorpresa: una torta fatta da lui. Fedez si è improvvisato pasticciere, dedicandosi anche alla decorazione della torta: il ritratto di Chiara.

I SIPARIETTI DI COPPIA – È innegabile il fatto che i Ferragnez siano una delle coppie social più seguite sul web. Amati dal pubblico dei social per la loro genuinità, mostrando la loro quotidianità familiare. I due, infatti, insieme al figlio Leone si rendono protagonisti di tanti siparietti comici e di video condivisi su TikTok.