Fedez, si scaglia contro un noto programma: “Non sono omosessuale, se lo fossi lo direi”

Nella giornata di ieri Fedez è tornato sui social, scagliandosi contro un noto programma televisivo. Il rapper ha parlato dell’inchiesta di una giornalista di Fuori dal Coro riguardo al suo orientamento sessuale.

“Non sono omosessuale, se lo fossi lo direi” – Dopo quanto avvenuto a Sanremo, il chiacchieratissimo artista ha deciso di prendersi una pausa sui social. A sorpresa, però, Federico è nuovamente tornato per denunciare quanto gli è accaduto con una giornalista di un noto programma di Mediaset.

Stando a quanto raccontato dall’ex giudice di X-Factor, una giornalista di Fuori dal Coro avrebbe contattato i suoi amici per scoprire se fosse o meno gay. Dopo quanto scoperto, Fedez ha deciso di contattare telefonicamente la donna, registrando la chiamata e condividendola sui social: “Una giornalista che va in giro a chiedere ai miei amici se sono omosessuale o meno? Io non mi permetterò mai di visionare il girato e lei può fare qualsiasi domanda vuole eh!”.

Come riportato da IsaeChia, attraverso le sue IG stories, il rapper si è rivolto poi al programma:

“Allora oggi ho facilitato il lavoro a una giornalista d’inchiesta, una giornalista di Fuori dal coro, che ha contattato tutti gli amici di infanzia chiedendo se sono omosessuale… se ho cose da nascondere. Ecco cara giornalista, io non sono omosessuale, se lo fossi lo direi. Credo che il giornalismo d’inchiesta mal si concili con le inchieste del c***o tipo queste. Quindi caro Mario Giordano, cari amici di Fuori dal coro per me siete la cloaca del giornalismo e fate schifo al c***o.

E perché mai Fuori dal coro ha la priorità di fare un’inchiesta su di me per vedere se sono omosessuale o meno? Perché ho fatto vedere le foto dei vostri amici fascistelli vestiti da nazisti? Vi siete presi male eh? Caro Mario Giordanino. Teste di c***o. E mi sento veramente troppo buono oggi perché io non posso dare lezioni di morale, di coerenza a nessuno, però ci metto sempre la faccia. E mi sembra veramente ingiusto in questo momento non taggare il profilo della giornalista però non lo faccio, sennò piangerebbe da oggi fino a che non uscirà il servizio. Quindi va bene così.

Non vedo l’ora di vedere questa grande inchiesta su Fedez. E se Fedez era gay quando era adolescente. Comunque dopo che avete fatto questa inchiesta amici di Fuori dal coro potete farne una per me? Vi prego! Per favore. Io voglio sapere se Mario Giordano ha ancora i testi**li attaccati allo scr**o. Me lo domando da una vita”.

Davanti alle polemiche nate dopo le storie di Instagram del rapper, il talk di Giordano ha deciso di intervenire. Attraverso l’account ufficiale del programma, il giornalista ha deciso di replicare alle dichiarazioni dell’uomo:

“Caro Fedez ti sei sbagliato. “Fuori dal coro” non ha mandato nessuna giornalista a fare domande sul tuo orientamento sessuale. Mi spiace deluderti ma questa settimana manderemo in onda come sempre inchieste sulla sanità, sulla sicurezza, sulle case occupate, e nessun servizio su di te. Per cui ti pregherei di rivolgere altrove le tue frasi insolenti”.

Sebbene Mario Giordano abbia smentito il coinvolgimento del suo programma con questa inchiesta, Federico ha reso pubblica la chiamata con la giornalista. In particolar modo, si può sentire la donna ammettere di star facendo un servizio proprio per Fuori dal coro.