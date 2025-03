Fedez: si scusa pubblicamente con Carlo Conti

A pochi giorni dalla finale del Festival di Sanremo 2025, Fedez ha svelato un retroscena sulla sua esibizione nella serata delle cover. Nel corso di un podcast, il rapper ha raccontato di aver inizialmente pensato di esibirsi con il gruppo Fu*k Your Clique, noto per i suoi testi provocatori, in una reinterpretazione del brano Boy Band dei Velvet. Tuttavia, la proposta non sarebbe stata ben accolta da Carlo Conti, direttore artistico del Festival.

LE SCUSE A CONTI “Avevo pensato di cantare con questi artisti – ha dichiarato Fedez – dovevamo esibirci sulla cover di Boy Band dei Velvet. Questo gruppo ha cantato pezzi espliciti e mi hanno riferito che ‘Carlo Conti non vuole cantanti che parlano di sb***a’. Loro sono un po’ come Elio e le Storie Tese”.

La rivelazione ha immediatamente scatenato una reazione sui social, con i fan dei Fu*k Your Clique che hanno inondato il profilo Instagram di Conti con il messaggio “#FreeSb0**a”. La situazione è presto degenerata, costringendo il conduttore a limitare i commenti. Consapevole dell’ondata di critiche involontariamente scatenata, Fedez ha deciso di scusarsi pubblicamente.

“Ormai su internet la storia dei Fu*k Your Clique è diventata un meme – ha ammesso nel suo Pulp Podcast – e colgo l’occasione per chiedere pubblicamente scusa a Carlo Conti, perché purtroppo è stato sommerso dalla fanbase della band. Ma alla fine, sono tutte interazioni! Non capisco perché abbia bloccato i commenti, però ci sta.”