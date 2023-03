Fedez, smentita la crisi con Chiara Ferragni: foto, video e una visita speciale

Fedez e Chiara Ferragni hanno fatto parecchio discutere nel corso di questi ultimi mesi, almeno dalla fine di Sanremo. In molti hanno chiesto spiegazioni, soprattutto i fan più affezionati alla coppia: dopo il Festival, Chiara è tornata sui social mentre il marito sembrava letteralmente sparito. Ripercorriamo la storia per gradi.

Matrimonio in crisi?

Il matrimonio dei Ferragnez ha fatto discutere parecchio, riempito pagine e pagine di giornali di gossip e testate online. Stando a diverse fonti e segnalazioni, pare che i due fossero in profonda crisi e addirittura separati in casa. Non solo, secondo alcune indiscrezioni lanciate da Vanity Fair, pare che il rapper dormisse sul divano in attesa di una riconciliazione.

Tutti ne hanno parlato, vip, giornalisti, amici e conoscenti ma di fatto solo i diretti interessati erano a conoscenza della verità. Alcuni follower hanno iniziato anche a pensare che fosse una trovata pubblicitaria per accrescere ancor di più la fama, ma così evidentemente non è stato.

Crisi smentita: la coppia ha raccontato cosa è accaduto

Qualche giorno fa, Fedez ha raccontato sul suo profilo Instagram di essersi allontanato dai social per curarsi. Il rapper ha dichiarato di aver avuto un crollo mentale e di essersi affidato solo a psicofarmaci che non erano adatti al suo malessere. Nel raccontare questa storia, Federico ha smentito la crisi con la moglie ringraziandola di essere stata sempre presente e di aver subito anche vessazioni sui social gratuitamente.

In queste ultime ore, inoltre, i due sono riapparsi sui social insieme e più uniti che mai. Non solo, hanno documentato con foto e video l’arrivo di Super Mario per far divertire i due figli, Leone e Vittoria. Un momento di spensieratezza per grandi e piccini, con la speranza di tenere alto l’umore della famiglia.