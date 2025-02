Fedez, svelati alcuni retroscena del Festival di Sanremo: la chiamata a Corona

Fedez ha seriamente valutato l’ipotesi di ritirarsi dal Festival di Sanremo 2025. Dopo la pubblicazione del video di Fabrizio Corona, in cui si parlava della fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni e di una presunta relazione con Angelica Montini, il rapper ha vissuto giorni di forte tensione. Lo ha rivelato lui stesso in un racconto fatto a Alessandro Della Giusta, lo youtuber con cui ha trascorso i dieci giorni precedenti alla kermesse.

I RETROSCENA DEL FESTIVAL – A raccontare l’intera esperienza sanremese del rapper è stato Alessandro Della Giusta con il documentario 7 giorni con Fedez: la verità dietro al suo Sanremo. Lo youtuber friulano, seguito da oltre 1,28 milioni di iscritti su YouTube, ha documentato la settimana del rapper alla 75ª edizione del Festival, dall’ansia pre-gara fino alla finale, in cui l’artista si è classificato quarto con il brano Battito.

Nel video viene mostrata la telefonata tra Fedez e Corona, nella quale il rapper chiede all’ex re dei paparazzi di non diffondere il secondo episodio della serie Falsissimo, incentrato su Ferragni e sui presunti tradimenti. La richiesta arriva alla vigilia del Festival, lunedì 10 febbraio: “Non ne posso più di sentire questo io”, dice Fedez, per poi aggiungere: “Gli ho detto ‘non so più come spiegartelo, mettiti una mano sulla coscienza e non far uscire niente per favore, pensa ai miei figli’”.

Corona, tuttavia, non cede e spiega che la puntata avrà un taglio giuridico, senza riferimenti diretti al primo episodio: “Federico, è una puntata che due cogl**ni perché è tutto sul lato giuridico, non c’entra niente con la scorsa”. A quel punto, Fedez replica: “Sei il manipolatore più bravo che io abbia mai visto”, e riattacca la chiamata.

Nonostante il clima di forte stress, Federico decide di concentrarsi sulla musica e affronta le prove generali all’Ariston, che si rivelano un punto di svolta: “È stato il momento chiave in cui ha deciso che non avrebbe mollato”, racconta Della Giusta. Il rapper sfila sul green carpet attirando l’attenzione con lenti a contatto nere, un dettaglio che scatena diverse teorie sul suo significato.

Ma il giorno successivo, il secondo episodio di Falsissimo esce comunque, smentendo la promessa fatta da Corona. L’artista, furioso, lo chiama nuovamente: “Perché devi scrivere una cosa che non è vera? Ti ho chiesto ‘Fabri, mi prometti che non fai uscire sto ca**o video di Chiara e i tradimenti?’”. Corona ammette di aver mentito e, di fatto, di non aver mai avuto intenzione di fermare la pubblicazione. In macchina, di ritorno dall’Ariston, il rapper si sfoga: “Comunque è proprio un pezzo di me**a. Mi dispiace dirtelo ma sei proprio un infame”.