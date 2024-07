Fedez torna sotto i riflettori, il “follow” a Chiara Ferragni e la reazione di lei

Fedez è nuovamente al centro dell’attenzione mediatica. Recentemente, infatti, è stato visto al Ritual, un noto locale notturno della Costa Smeralda, in compagnia di una donna misteriosa. Successivamente, è stato avvistato in barca a St. Tropez con la modella parigina ventenne Garance Authié, con cui ha iniziato a frequentarsi da poco. Il tutto inserito in un contesto per niente facile, tra la separazione da Chiara Ferragni e i suoi problemi di salute.

Il rapper torna a seguire la Ferragni sui social

Nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 luglio, Fedez inaspettatamente ha ricominciato a seguire la sua ex moglie, Chiara Ferragni. Questo gesto ha attirato l’attenzione poiché il rapper non sta attraversando un bel momento. Come ha reagito l’imprenditrice? Non ha ricambiato il follow.

Questo sviluppo ha suscitato curiosità tra i fan, che si interrogano sul motivo dietro il riavvicinamento virtuale di Federico alla sua ex moglie. Sarà nostalgia o c’è un altro motivo dietro questo comportamento? Solo il tempo lo dirà, ma al momento tutto tace e la loro separazione sembrerebbe definitiva.

La fine della loro relazione

La fine del matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni è stato ufficializzato ad aprile, in seguito allo scandalo noto come “pandoro-gate”. La rottura è stata turbolenta, con tensioni e controversie. Da allora, i contatti tra gli ex coniugi sono stati limitati alle questioni legate ai loro figli, Leone e Vittoria. Pubblicamente, ci sono stati diversi scambi di frecciate, con Fedez che ha definito il loro matrimonio “tossico”. Dopo la separazione, il rapper ha cambiato stile di vita, partecipando a eventi mondani e uscendo con diverse donne.

Nel frattempo, Chiara Ferragni si è dedicata alla sua famiglia. Ci sono voci che suggeriscono una sua possibile relazione con un ortopedico toscano, ma finora non ci sono prove concrete a riguardo.