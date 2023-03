Fedez, torna sui social e spiega cosa è accaduto: “Abbiate cura della vostra salute mentale”

Fedez e Chiara Ferragni hanno fatto parlare molto di loro dopo Sanremo: dalla crisi coniugale, a problemi di natura fisica e mentale. I social si sono scatenati vedendo il rapper sparire letteralmente dalle piattaforme. Ma cosa è successo davvero? Il marito della Ferragni ieri sera si è fatto coraggio e ha parlato di quanto accaduto.

La rivelazione su Instagram

Il rapper ha esordito sui social parlando della sua condizione: “Ciao a tutti, eccomi qua dopo una lunga assenza, non mi avete visto proprio in forma. Ci tengo a ringraziarvi per i messaggi di vicinanza che mi avete mandato e a raccontarvi cosa è successo perché escono quotidianamente notizie su me e la mia famiglia e che non sono corrispondenti al vero“. Detto questo, Fedez ha raccontato che quando gli è stato diagnosticato il tumore al pancreas ha tralasciato molto la sua salute mentale.

“Mi sono affidato solo a psicofarmaci che ho cambiato nel corso dei mesi fino a trovarne uno che non era proprio indicato per me. Da gennaio mi è stato prescritto questo antidepressivo molto forte che mi ha cambiato molto e agitato tanto e mi ha dato degli effetti collaterali anche dal punto di vista fisico. Avendomi dato effetti collaterali molto forti, l’ho dovuto sospendere senza scalarlo come di solito si fa e mi ha provocato una cosa che si chiama effetto rebound: mi ha provocato un annebbiamento cognitivo, spasmi muscolari alle gambe, vertigini molto forti, mal di testa incredibili, nausea forte. Ho perso 5 kg in quattro giorni” ha spiegato Fedez.

Il rapper, infatti, si è poi giustificato spiegando la sua assenza non solo sui social ma anche sul lavoro: “Questo è il motivo per il quale non ero presente alla presentazione di LOL 3, non ho potuto presenziare al processo per la strage di Corinaldo. Ad oggi non sono al 100% però sto migliorando. Questo periodo, seppur infelice, mi ha fatto capire tante cose: focalizzarmi sulla salute mentale e sulla mia famiglia”.

Smentita, dunque, la crisi con Chiara Ferragni, la quale pare che invece sia stata molto vicina al marito durante questo periodo: “Su mia moglie in questo periodo ne sono state dette di tutti i colori ed è l’unica persona che è stata al mio fianco e mi dispiace che abbia dovuto subire una tempesta di mer*a mediatica totalmente immeritata. Mia moglie ha dovuto badare ad una famiglia intera e a me in questo periodo, non è scontato. Sono un uomo molto fortunato”.

Le segnalazioni sulla coppia

Effettivamente, seppur sui social i due non si mostravano più insieme, diversi giornali come Novella 2000 hanno pubblicato degli scatti della coppia insieme ad eventi con i figli. Foto che escludevano una crisi coniugale. Solo qualche giorno fa, il rapper aveva rotto il silenzio dei social per chiedere rispetto per la sua assenza da post e stories, ma i follower non si sono mai arresi e hanno sempre atteso una spiegazione.