Fedez, velenose frecciatine a Chiara Ferragni: “I buchi allo stomaco è per lo schifo accumulato”

Ancora una volta Fedez è finito ricoverato con urgenza in ospedale a causa di un’altra emorragia interna. A darne l’annuncio è stato proprio il rapper attraverso le sue IG Stories, condividendo delle dichiarazioni che sembrano delle vere e proprie frecciatine nei confronti di Chiara Ferragni.

“I buchi allo stomaco è per lo schifo accumulato” – Attraverso il suo profilo di Instagram, Federico ha fatto sapere ai suoi follower di essere stato ricoverato d’urgenza in ospedale. Nel dettaglio, l’artista ha pubblicato uno scatto che lo ritrae sul letto di un ospedale:

“Sono tipo dj Khaled quando dice ‘another one’ ma con le emorragie interne. Grazie di cuore ai dottori e agli infermieri del Policlinico di Milano che hanno trovato l’emorragia interna prima che fosse troppo tardi, per fortuna”.

Oltre ad aggiornare i suoi fan sulla sua salute, l’uomo ne ha approfittato per lanciare frecciatine all’ex moglie. Inizialmente, il rapper ha pubblicato alcuni versi di una canzone scritta in quei giorni:

“Sbagli se pensi che non ho mai amato. Per te avrei ucciso ma tu mi hai fermato. I buchi allo stomaco che mi sono fatto per tutto lo schifo che ho accumulato”.

Successivamente, ne ha pubblicato un’altra, rimossa poco dopo, dove Fedez ha scritto: “Grazie a tutti per i messaggi, ora sono fuori pericolo. Circondato dall’affetto dei miei amici brutti e cattivi. Fa bene avere vicino persone che per dimostrarti amore non sentono il bisogno di farsi un bel TikTok mentre sei su un letto d’ospedale“.