Fedez, vicino a delle possibili dimissioni: lo sfogo di Chiara Ferragni con i giornalisti

Attualmente ricoverato al Fatebenefratelli di Milano, Fedez potrebbe essere dimesso nel pomeriggio di oggi. Inoltre, nelle ultime ore è diventato virale lo sfogo che ha avuto Chiara Ferragni con alcuni giornalista che l’attendevano fuori dall’ospedale in cui è ricoverato il rapper.

DIMISSIONI VICINE – Come è oramai noto, il 28 settembre il rapper è stato ricoverato d’urgenza e subito dopo operato per emorragia interna dovuta a due ulcere. Da quanto scoperto dall’AdnKronos Salute, avrebbero avuto un esito positivo gli ultimi esami eseguiti dal Federico.

Il giudice di X Factor, quindi, potrebbe essere dimesso già questo pomeriggio dal reparto di Chirurgia d’urgenza e oncologica, diretto dal dottor Marco Antonio Zappa. Ovviamente, non è ancora una notizia certa. È necessario, infatti, attendere i controlli che l’artista dovrà fare nelle prossime ore. Da questi esiti, quindi, verrà deciso se è possibile o meno dimettere l’uomo.

LO SFOGO DELLA MOGLIE – Ovviamente in questi giorni c’è stata grande apprensione prima di tutto da parte della famiglia, poi dai fan e non solo. A far allarmare inizialmente i fan è stata la notizia che ha visto Chiara Ferragni lasciare Parigi durante la Fashion Week per raggiungere il marito a Milano.

Nelle ultime ore l’imprenditrice digitale è stata fermata da un giornalista mentre lasciava l’ospedale dove si trova ricoverato. Al contrario da quanto accaduto nei giorni scorsi, la Ferragni ha perso la pazienza e ha sbottato con un “Lasciami in pace”.