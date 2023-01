Fedez, vinta la causa contro il Codacons: “È come vincere l’Oscar”

Fedez ha esultato sui social dopo aver scoperto di aver vinto la causa in Tribunale contro il Codacons: ecco le sue parole

Fedez, nel corso delle ultime ore, ha annunciato su Instagram la vittoria della causa in Tribunale contro il Codacons. Il rapper si è detto molto contento del risultato e non è mancata l’ironia che lo contraddistingue. Ecco cosa ha detto il marito di Chiara Ferragni.

Vittoria contro il Codacons: “Come l’oscar”

Tutto è iniziato quando nel 2021, il rapper milanese organizzò assieme ad altri vip e volti noti della musica una raccolta fondi per i lavoratori dello spettacolo. Sicuramente in molti ricorderanno che durante la pandemia questo settore ha avuto parecchi problemi e in tanti sono rimasti a casa senza lavoro.

Il Codacons quell’anno decise di denunciarlo chiedendo un risarcimento di un milione di euro. Dopo un’infinita battaglia legale, il Tribunale ha deciso che le azioni di Fedez non sono da considerarsi scorrette. Oltre al danno, la beffa: il Codacons dovrà risarcire il rapper per le spese legali, pari a 20.000 euro.

Su Instagram la felicità del marito di Chiara Ferragni, il quale ha girato queste stories proprio con una maglietta che ritrae l’imprenditrice digitale: “Vi ricordate quando il Codacons mi aveva querelato e denunciato e chiesto un risarcimento danni di oltre un milione di euro?”.

“Ecco il tribunale ha detto: ‘Chiedete un milione di euro a Federico? Col caz*o‘. Li ha condannati anche a risarcire le spese legali, 20.000 euro. Grazie Codacons, vorrei ringraziare i miei genitori che mi hanno supportato, mia moglie, i miei legali, è come se fosse la premiazione di un Oscar per me, figo“ ha concluso con un velo di ironia.