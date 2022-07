Fekir, sfida tra Roma e Milan per lui

Rossoneri e giallorossi sono interessati a Nabil Fekir del Betis. Nel caso in cui il Milan non dovesse arrivare a De Ketelaere e Ziyech potrebbero farsi avanti

Trattative estenuanti quelle che continuano a portare avanti entrambe le squadre. I rossoneri sono impegnati sui fronti De Ketelaere e Ziyech, con due trattative che vanno avanti ormai da settimane.

Per il belga il Club Brugge chiede almeno 40 milioni di euro, con il Milan che sembra offrire 28 più relativi bonus. Per il marocchino, invece, il Chelsea sembra poter fare uno sforzo in più. Si apre al prestito con obbligo di riscatto. La Roma, invece, cerca di portare avanti Frattesi ma ci prova anche per Aouar. Anche i giallorossi cercano qualcuno più offensivo, con i loro obiettivi che potrebbero presto coincidere con quelli dei rossoneri.

E’ una trattativa difficile anche questa, con Milan e Roma che puntano Nabil Fekir. Il Real Betis sarà ostico da battere, con il classe ’93 ex Lione valutato circa 35 milioni dagli spagnoli. Cifra abbastanza alta, ma giustificata anche da un valore di circa 40 milioni (Prezzo da Transfermarkt).

Gli spagnoli sembrano aprire ad una cessione, ma dalla loro hanno un contratto per il giocatore francese in scadenza nel 2026. L’ex Lione è una delle punte di diamante del Betis, tanto da aver attirato nel tempo varie squadre europee. Per il momento, però, il giocatore appare più come un profilo secondario. Milan e Roma vogliono concentrarsi su altro e valutarlo nel caso in cui gli obiettivi principali possano finire per saltare.