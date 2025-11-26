Femminicidio: la Camera approva il ddl sul femminicidio

La Camera ha approvato con l’unanimità il ddl sul femminicidio, che introduce nel Codice penale un nuovo reato che prevede l’ergastolo per gli omicidi di donne motivati da discriminazione, odio o dinamiche di dominio.

APPROVATO IL DISEGNO DI LEGGE – Già approvato quest’estate dal Senato, il disegno di legge ha ottenuto l’unanimità da parte della Camera. Attraverso un video, la premier, Giorgia Meloni, ha così commentato la decisione di Montecitorio:

“Sono molto soddisfatta dell’approvazione all’unanimità in Parlamento del disegno di legge del governo che introduce il reato di femminicidio. E’ un segnale importante di coesione della politica contro la barbarie della violenza contro le donne. Aggiungiamo uno strumento in più a quelli che avevamo già previsto: dal rafforzamento del Codice rosso al raddoppio delle risorse per i centri anti violenza e per le case rifugio. Sono passi concreti, che ovviamente non bastano, dobbiamo continuare a fare ogni giorno di più per difendere la libertà e la dignità di ogni donna”.

Il provvedimento, che introduce il nuovo articolo 577-bis del codice penale, il femminicidio viene configurato come una specifica forma di omicidio quando la vittima è una donna e il delitto è determinato da motivazioni discriminatorie o da dinamiche di dominio, esercitate tramite comportamenti di controllo o sopraffazione. Per tale reato è previsto l’ergastolo.

Viene definito come femminicidio anche quando il delitto della donna viene compiuto a seguito di un rifiuto di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o per limitare la libertà individuale.

Il provvedimento limita i benefici penitenziari per i condannati per femminicidio, rafforza la formazione contro la violenza di genere ed elimina il limite di 45 giorni per le intercettazioni nei reati del Codice rosso. Introduce strumenti più efficaci per individuare le droghe dello stupro, impone al giudice di informare anche i familiari della vittima sulle variazioni del divieto di avvicinamento, aumenta le tutele per gli orfani e prevede un braccialetto elettronico con raggio esteso a un chilometro.