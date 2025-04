Svolta nel caso Sara Campanella, la madre di Stefano confessa di averlo aiutato

Sara Campanella, studentessa universitaria, è stata uccisa con una serie di coltellate alla giugulare. L’assassino? Il suo nome è Stefano Argentino, 27 anni.

Nonostante i mille rifiuti ricevuti dalla ragazza, il giovane, originario di Noto, non si è mai dato per vinto: la pedinava e seguiva costantemente; a tal punto che Sara ne parlava alle amiche come “ il malato”. Lunedì, dopo l’ennesimo “no”, Stefano l’ha uccisa ed è scappato via; rifugiandosi nella casa vacanze di famiglia.

È impossibile pensare che Argentino abbia fatto tutto da solo, senza l’aiuto di nessuno. Com’è riuscito ad arrivare così lontano dal luogo del delitto, sprovvisto di aiuto? Gli inquirenti, dopo la confessione di Stefano, hanno deciso di interrogare anche i genitori. La madre, Daniela Santoro, ha ammesso di aver soccorso il figlio; ignara di quanto accaduto. Le sue parole: “Lunedì pomeriggio mi ha chiamato mio figlio, disperato, dicendo che voleva salutarmi perché si stava per uccidere. Diceva di aver fallito e di avere un’ incapacità di provare sentimenti. Io, che stavo andando ad Avola in auto, ho deciso di partire per Messina per andarlo a prendere”.

Arrivata sul posto, Stefano le ha raccontato tutto. A questo punto, secondo gli inquirenti, la donna avrebbe deciso di aiutare il figlio a nascondersi. Lo lascia ipotizzare un biglietto scritto dalla Santoro e indirizzato al fratello di Stefano.

Sul pezzo di carta, Daniela ha scritto di doversi allontanare un po’ da casa per effettuare alcuni accertamenti sul suo stato di salute. Tuttavia, consultando la sua cartella clinica non è emerso alcun elemento da controllare.