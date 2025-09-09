martedì, Settembre 9, 2025
Napoli, Giovanni Manna sempre più nel progetto di Aurelio De Laurentiis

De Laurentiis, Presidente del Napoli
Fonte foto: Di Gino pilotino - Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65618643

Giovanni Manna, da poco più di un anno alla guida dell’area sportiva del Napoli, si sta rivelando una figura centrale nel nuovo progetto azzurro. Ha saputo interpretare il mercato estivo non come una semplice campagna di spese, ma come un’occasione per dare una direzione chiara alla squadra.

Tra i grandi talenti arrivati a Napoli, uno dei movimenti più interessanti è rimasto in secondo piano, forse perché concluso negli ultimi giorni di mercato: l’arrivo del giovane talento argentino Baridò.

Non è un nome nuovo per il dirigente azzurro: era stato proprio lui, ai tempi della Juventus, a portarlo in Italia, strappandolo a club di prima fascia europea. Il ritorno di questo legame a Napoli ha permesso di chiudere un’operazione silenziosa, ma preziosissima.

Se i colpi di primo piano sono destinati a dare subito visibilità e forza competitiva al Napoli, l’affare Baridò ha un valore doppio: rappresenta una scommessa sul futuro e una prova della lucidità strategica del nuovo direttore.

