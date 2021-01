Fenomeno “onani-bics”, ecco cos’è la dieta dell’autoerotismo

La sessualità è la dimensione con cui tutti prima o poi dobbiamo fare i conti. La nostra sfera più intima e di relazione con l’altro è da sempre uno dei temi più dibattuti nella storia dell’umanità. La libertà sessuale a cui stiamo assistendo ha completamente rivoluzionato il nostro modo di dividere, abbastanza semplicisticamente, i generi e gli orientamenti ma che succede quando l’eros dalla camera da letto si sposta in cucina?

Devono esserselo chiesto in tanti, soprattutto cultori della dieta e dell’autoerotismo che, in tempo di lockdown e “incontri” sempre più ridotti ha trasformato il piacere della carne in piacere culinario. Nasce così l’ “onani-bics“, un regime alimentare pensato soprattutto per chi ama prendersi cura di sé sotto tutti i punti di vista.

L’idea che è nata in Giappone ma che pian piano sta già prendendo piede in tutto il mondo si basa su pochi ma ferrei principi cardine. Mangiando con particolare cura e praticando autoerotismo almeno 3 volte a settimana è possibile perdere peso. Il tutto suffragato da approfonditi studi scientifici che individuano una forte accelerazione del metabolismo legati proprio alla pratica sessuale.

A mettere tutto nero su bianco e poi pubblicare i risultati dei suoi studi ci ha pensato il medico giapponese Hideo Yamanaka, secondo cui si osserverebbe una drastica riduzione del grasso sottocutaneo. La particolare dieta comunque non sarà uno scherzo per chi vorrà cimentarsi. Per fare in modo che i risultati siano apprezzabili ogni “sessione” dovrà avere almeno la durata di 15 minuti, unita poi ad esercizi più classici quali flessioni, squats e crunch.

Secondo i calcoli di Yamanada ogni sessione permetterà di bruciare ai 61 alle 89 calorie, che superano le 200 se si accomuna alla pratica autoerotica una camminata sul tapis roulant. Sembra uno scherzo? E invece no! La pratica è già molto in voga tanto da essere già stata ribattezzata “Ona-hole“. Risultati strabilianti se alla camminata si sostituirà una corsetta più ritmata. L’allenamento permetterà di tonificare braccia, gambe e polpacci.