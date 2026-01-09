Ferguson può interessare al Napoli

Il Napoli guarda con attenzione al mercato per rinforzare l’attacco e tra i nomi seguiti c’è quello di Evan Ferguson, attaccante irlandese di proprietà del Brighton e attualmente alla Roma in prestito

La situazione

Il giocatore piace ad Antonio Conte, che apprezza soprattutto la sua fisicità e la capacità di fare reparto da solo. Ferguson è giovane, ha buone qualità e può crescere ancora molto, motivo per cui il Napoli lo considera un profilo interessante per il presente e per il futuro. Molto dipenderà dalle uscite. Lorenzo Lucca potrebbe lasciare Napoli nelle prossime settimane, visto l’interesse di alcuni club stranieri. In caso di addio, il club azzurro dovrà trovare un sostituto e il nome di Ferguson potrebbe tornare d’attualità.

La situazione è legata anche alla Roma, che non ha ancora deciso se tenere l’attaccante fino a fine stagione o se rimandarlo al Brighton. Se dovesse aprirsi uno spiraglio, il Napoli sarebbe pronto a farsi avanti per provare a chiudere l’operazione. Al momento non ci sono trattative vere e proprie, ma l’interesse è concreto. Il mercato è in continuo movimento e Ferguson resta un nome da seguire, soprattutto se ci saranno cambiamenti in attacco nelle prossime settimane.

Motivi per il sì e motivi per il no

Uno dei motivi principali per il sì al giovane calciatore sarebbe quello di un feeling con il gol che sta arrivando, piano piano. L’irlandese si sta svegliando e sta facendo la felicità di Gasperini. Il problema? Difficilmente verrà rimandato al Brighton in questa sessione di mercato, così che sembra difficile anche che la Roma lo riscatti visto il prezzo di 38 milioni di euro ancora non giustificato. Il Napoli potrebbe tentare in estate, ma solo a fronte di un’uscita.