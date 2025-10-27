Louvre, fermati due sospettati per il furto: stavano cercando di lasciare il Paese

Stando a quanto rivelato da Le Parisien, sarebbero stati fermati due sospettati del furto di gioielli al Museo del Louvre. I due presunti ladri sarebbero stati arrestati in aeroporto, mentre tentavano di lasciare il Paese.

FERMATI DUE SOSPETTATI – Sono stati fermati e posti in custodia cautelare due dei quattro ladri che il 18 ottobre avrebbero rubato nel Museo del Louvre i gioielli dalla galleria di Apollo. Da giorni i due trentenni, originari della Seine-Saint-Denis, erano stati identificati dalle forze dell’ordine.

Non appena la polizia si è resa conto che i due sospettati erano pronti a lasciare la Francia, è scattata l’operazione. I due sono stati arrestati in aeroporto, il primo diretto in Algeria, mentre il secondo stava per scappare in Mali. Si tratterebbe di due pregiudicati, già noti per altri furti.

Laure Beccuau, il PM, si è mostrato amareggiato per la fuga di notizie sull’arresto dei due sospettati:

“Deploro profondamente la divulgazione affrettata di queste informazioni da parte di persone informate, senza alcuna considerazione per l’inchiesta. Questa rivelazione può solo nuocere agli sforzi dei circa cento investigatori impegnati nella ricerca dei gioielli rubati e di tutti i responsabili”.

Ha poi aggiunto che sarà possibile fornire ulteriori dettagli solo al termine della custodia cautelare”.