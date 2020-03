Fernanda Lessa da Barbara d’Urso parla dei litigi con Antonella Elia

La quarta edizione del Grande Fratello VIP si avvia verso la conclusione. Il palinsesto delle puntate è molto cambiato per colpa del Covid-19: mercoledì prossimo andrà in fatti in onda la semifinale e il giorno 8 aprile ci sarà l’attesissima finale.

Il virus non ha però contribuito a far calmare gli animi nella casa e le liti sono continuate lo stesso. Una delle ultime eliminate, Fernanda Lessa, è stata ospite di Barbara D’Urso al programma Live Non è la D’Urso su Canale 5 e ne ha approfittato per parlare della sua lite con la sua nemica Antonella Elia.

Durante la trasmissione della D’Urso, la brasiliana è intervenuta accompagnata dal marito e ha avuto un diverbio con Pietro Delle Piane. Gli animi si sono surriscaldati proprio quando si stava parlando del suo litigio con Antonella Elia.

La Lessa, non potendone più, si è addirittura alzata e ha mostrato i lividi sul braccio, segno della discussione che aveva avuto nella casa con l’ex valletta di Mike Buongiorno, tra gli altri. La brasiliana si è infatti più volte scontrata con Antonella Elia.

Anche il marito di Fernanda ha attaccato duramente Pietro Delle Piane, il compagno della Elia. In studio era presente anche Fabio Testi che è intervenuto in difesa della brasiliana così come Giovanni Ciacci.