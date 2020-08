Fernanda Lessa ed Elia, vip e magia?

Chi ha sempre pensato che la magia sia “roba da medioevo” o da gente di paesino sperduto dal resto del mondo è stato smentito dalle dichiarazioni e dagli avvenimenti che sono avvenuti sotto gli occhi di tutti durante la trasmissione del Grande Fratello Vip 2020 nella quale si è sentito parlare di riti voodoo di magia, di rituali, di negatività. La domanda che viene subito da porsi è i vip credono nella magia?

Ma andiamo per ordine. La magia nera , bianca rossa o verde, è una pratica antica come il mondo, una pratica senza tempo, che, come tale, non solo non passa mai di moda ma continua ad essere tramandata di generazione in generazione.

Chi pensa che la magia sia un qualcosa riservato a pochi sbaglia di grosso in quanto la magia si rivolge a tutti indistintamente da posizione sociale, sesso, nazionalità, livello di cultura. Dai tempi di tempi vengono celebrati rituali d’amore, fatture, da sempre vengono eseguiti incantesimi o riti di purificazione. Nell’antichità eseguire un rito per la fertilità o un rituale per il ringraziare del raccolto era considerato normale. Poi le cose sono cambiate, durante il medioevo, ogni tipo di magia è stato condannato, ma la magia ha comunque continuato ad esistere, veniva praticata in segreto soprattutto dai nobili che continuavano ad affidarsi alle pozioni d’amore, alle fatture, ai rituali.

Oggi della magia se ne parla tanto da venire tranquillamente sbandierata anche davanti alle telecamere. Come è avvenuto per alcune partecipanti al Grande Fratello Vip 2020: Antonella Elia e Fernanda Lessa. Le due donne sono state protagoniste di spiacevoli discussioni che hanno avuto come tema proprio la magia.

Antonella Elia, durante la trasmissione, ha dichiarato di essere terrorizzata da Fernanda Lessa in particolare da alcuni suoi atteggiamenti che riportano inequivocabilmente a rituali magici: uso del sale per purificarsi, formule magiche, segno della croce. A peggiorare il tutto ci si è messo anche un sogno che ha ulteriormente spaventato Antonella Elia, ecco come lo ha raccontato “mi sono sognata che in casa c’era il Demonio, Satana e che tutti scappavamo. Poi mi sono sognata che c’era lei infondo al mio letto, mi guardava con una faccia come un demonio”. La Elia ha ammesso di sentire la negatività che le verrebbe rivolta dalla modella.

Fernanda Lessa, che ha origini brasiliane, ha dichiarato molto candidamente di credere nella magia nera che è praticata dalle sue parti. Ha altresì dichiarato di essere protetta da San Giorgio. Non ha invece ammesso di avere lanciato energie negative verso la Elia.

Ma Fernanda Lessa non è certo l’unica vip a credere nella magia. Il terrore che ha suscitato all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha chiaramente dimostrato che anche Antonella Elia crede nel potere della magia, così come gli altri concorrenti: come si può temere una cosa della quale non si crede l’esistenza? Era già successo in passato di parlare di magia all’interno della casa più spiata d’Italia.

Durante la prima edizione del Grande Fratello Vip Valeria Marini e Pamela Prati avevano considerato l’idea di usare l’acqua santa per scacciare via gli influssi negativi di Mariana Rodriguez. Tutto questo porta a credere che, si, i vip credono nella magia e che alcuni di loro la impiegano per fare rituali.

Lo stesso marito di Fernanda Lessa dichiara che la moglie compie riti di purificazione, riti di magia bianca per scacciare la negatività che, nel caso in esame, sarebbe stata portata da Antonella Elia. E la stessa Elia, a sua volta, ammette di credere “un pochino” al potere dei riti voodoo e agli influssi negativi.

Il fatto che si parli di magia in una trasmissione di questa portata fa pensare che la magia venga largamente praticata anche dalle persone famose che hanno però ancora forse un po’ di timore ad ammetterlo apertamente.