Fernando Llorente: “Milik ha sempre voluto la Juventus”

In una recente intervista l’attaccante Fernando Llorente ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua esperienza in azzurro. Il centravanti spagnolo ha giocato in A sia con la maglia della Juventus sia con quella del Napoli, poi a fine carriera ha avuto un’esperienza anche con la maglia dell’Udinese. Llorente ha avuto una gran carriera ed è stato un tassello importante anche per la rosa della nazionale maggiore spagnola.

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato anche di un suo ex compagno di squadra, ovvero, Arek Milik ed ha svelato un particolare retroscena. Ecco le sue parole: “Arek Milik, già quando eravamo insieme a Napoli, voleva trasferirsi a Torino, alla Juventus. Sono contento che abbia esaudito il desiderio e si sia trovato bene. Non so se potrà essere lui il vero erede di Dusan Vlahovic. Comunque Milik ha esperienza, è una garanzia”.

“Cristiano Giuntoli è sicuramente un grande Direttore Sportivo, a Napoli ha fatto benissimo riuscendo a vincere anche il campionato. Un trionfo storico. Con me Giuntoli è sempre stato molto gentile. Il rispetto nei miei confronti non è mai mancato, anche quando avevano deciso di vendermi. Farebbe bene alla Juventus.”

Giuntoli come ben sappiamo è legato al Napoli da contratto per un altro anno ed ADL non lo lascerà andare facilmente. La Juventus dall’altra parte lo aspetta a braccia aperte per rivoluzionare la squadra con i colpi giusti. Il ds azzurro viene elogiato praticamente da tutti, come confermano anche le parole di Llorente nella sua intervista.

Per quanto riguarda Milik invece, attualmente, è tornato in Francia al Marsiglia sperando che la vecchia signora lo riscatti dal prestito. Come ha detto l’attaccante spagnolo, Arek ha sempre avuto la voglia di giocare con i bianconeri e quest’anno ci è riuscito. Negli anni con la maglia del Napoli ha dimostrato di essere un buon calciatore ma con troppi problemi fisici che non l’hanno mai fatto esplodere.