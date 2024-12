Ferragnez, affittato il loro ex attico: chi ci abita e l’affitto stellare

L’attico di CityLife, che per anni è stato la casa di Chiara Ferragni e Fedez, sembra aver trovato un nuovo inquilino. Si tratta di Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, che ha deciso di trasferirsi in questo appartamento da sogno di 477 metri quadrati, con una vista incredibile sullo skyline di Milano.

NUOVO INQUILINO – A far pensare che si tratti dell’ex attico dei Ferragnez sono state alcune storie su Instagram del calciatore, che ha mostrato alcuni angoli della sua nuova casa. I fan dei Ferragnez, ovviamente, non sono passati inosservati: “Ma è l’attico dove vivevano Fedez e la Ferragni?” ha chiesto un utente su X (ex Twitter), confermando i sospetti.

Questo appartamento è stato la casa di Chiara e Fedez per cinque anni, durante i quali hanno accolto i loro figli e vissuto momenti importanti della loro vita familiare. È anche il set della serie The Ferragnez, disponibile su Prime Video.

Dopo aver deciso di trasferirsi in una casa più grande, ma sempre a CityLife, l’attico è rimasto vuoto fino a quando Marcus Thuram ha scelto di prenderlo in affitto. Il calciatore, nelle sue storie, ha mostrato come ha arredato la casa, trasformando il grande salone in un mini campo da basket, un tocco personale che rispecchia il suo stile di vita.

L’affitto mensile di questo appartamento è di 35.000 euro, una cifra che non sorprende visto il livello di lusso della zona. CityLife è uno dei quartieri più esclusivi di Milano, dove vivono molti calciatori e personaggi famosi, tra cui Lautaro Martínez, compagno di squadra di Thuram. Il palazzo in cui si trova l’attico è stato progettato dall’archistar Zaha Hadid e offre una vista unica sulla città.

Anche i dettagli non sono passati inosservati: nel soppalco dell’appartamento, dove Fedez teneva la sua collezione di oggetti Marvel, ora ci sono le sneakers di Marcus Thuram, in particolare le sue amate Air Jordan. Il passaggio di testimone tra i Ferragnez e Thuram sembra segnare una sorta di nuovo capitolo per questa casa che, dopo aver ospitato un’importante famiglia, accoglie ora una nuova vita.