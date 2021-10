Ferragnez, Chiara e Fedez in crisi? Ecco cosa potrebbe essere successo

Dopo l'indiscrezione lanciata da Dagospia, in tanti stanno cercando di capire qualcosa in più su questa presunta crisi dei Ferragnez

Non è un periodo facile per i Ferragnez, coppia composta da Chiara Ferragni e Fedez. I due, molto famosi sui social soprattutto, stanno attraversando dei momenti complicati a causa della loro secondogenita Vittoria, la quale è ricoverata in ospedale a causa di un virus. Tuttavia, stando da quanto riportato da Dagospia, tra i due dovrebbe esserci anche una crisi in atto.

CRISI TRA I DUE? LA SEGNALAZIONE – Stando ad alcune indiscrezioni, Fedez e Chiara Ferragni sarebbero in crisi. A dare la notizia, infatti, Ivan Rota su Dagospia. Pare che i due stiano vivendo dei momenti difficili a causa della gelosia da parte di entrambi. La gelosia sarebbe reciproca e dovuta all’eccessiva esposizione mediatica della coppia.

In tanti dopo la segnalazione hanno cercato di capire meglio questa situazione, soprattutto perché sui social tutto sembrerebbe proseguire a gonfie vele. Alcuni ipotizzano che la crisi sarebbe iniziata da quella famosa litigata in barca, riportata su Chi. Entrambi successivamente avevano spiegato di aver attraversato quel momento difficile a causa di problemi famigliari.

Secondo alcuni utenti, però, la crisi dovuta a quel litigio probabilmente non è mai passata. Nonostante tutte queste presunte ricostruzioni, la coppia Ferragnez non ha affatto confermato la notizia lanciata da Dagospia, ma nemmeno smentita.

Capiamo che al momento ci siano cose più importanti a cui pensare come la salute della piccola Vittoria, ancora ricoverata in ospedale a causa di un virus che attaccherebbe soprattutto i bambini piccoli. La Ferragni, infatti, sembrerebbe aver cancellato anche diversi appuntamenti di lavoro per poter sorvegliare la sua bambina.