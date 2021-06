Ferragnez, Chiara Ferragni dà lezioni di look al marito: “Negli ultimi mesi non mi hai trovato sexy?”

Chiara Ferragni e Fedez sono probabilmente la coppia più seguita sui social in Italia. L’influencer e il rapper condividono spesso momenti di vita quotidiana, oltre a contenuti lavorativi e tematiche sociali. In queste ore, la coppia si è resa protagonista di un siparietto molto simpatico.

TRA MOGLIE E MARITO – Fedez ha voluto condividere uno dei suoi outfit, che pare abbia ricevuto moltissimi complimenti. La Ferragni allora ha pensato di metterci il carico da novanta e battibeccare con lui. “Finalmente vestito da adulto guarda che bel fioeu” ha commentato l’influencer facendo notare che il marito ha dei gusti singolari in fatto di moda.

Effettivamente, Fedez ha un gusto molto particolare che va dall’eccentrico allo sportivo. “Che cosa? Vuoi dirmi che negli ultimi mesi non mi hai trovato sexy?” ha risposto incredulo il rapper. Tuttavia, la moglie non ha avuto particolari problemi nell’esprimere il suo pensiero a riguardo.

“Non tanto, sei sexy quando non sei vestito. Quando sei vestito no” ha risposto Chiara Ferragni ironizzando sui vestiti indossati dal marito. Ridendo Fedez si è domandato se quello fosse un complimento oppure no. A quel punto, l’imprenditrice ha dato dei consigli su come conquistare la propria amata: “Basta che sia sicuro di sé… E che non metta canottiere da basket”.

SCHERZO ALL’INFLUENCER – Non è tutto, perché Fedez qualche giorno fa ha fatto un bello scherzetto alla sua dolce moglie, la quale è particolarmente gelosa. Chiara ha incontrato a Milano Ester Exposito, bellissima attrice conosciuta soprattutto per il ruolo di Carla in Elite. Fedez è un grande fan di questa attrice e ha deciso di commentare una sua foto: “Ma quanto è bella mia moglie… ah no ho sbagliato post scusate”. A quel punto, la sua vera moglie ha inviato un messaggio al marito, senza troppi giri di parole: “Stro**o”. Sicuramente i due si divertono molto!